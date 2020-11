Autostrada A1. Pierwszy nowy odcinek z ruchem 2+2 już dla kierowców [MAPA]

Autostrada A1 w końcu z 2+2

GDDKiA informuje, że na odcinku autostrady A1 między węzłem Tuszyn i Piotrkowem Trybunalskim kierowcy mają już do dyspozycji cztery pasy ruchu. Oznacza to istotną zmianę wobec obowiązującej do tej pory organizacji ruchu. Dotychczas jadący w kierunku Katowic mieli do dyspozycji dwa pasy ruchu, zaś zmierzający do Łodzi jeden.

Mówimy tu o fragmencie A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków Trybunalski Południe, a więc prawie 16 km autostrady. Tymczasem łączna długość odcinków, na których obowiązuje nowa organizacja ruchu, wynosi nieco ponad 12 km. Składają się na to dwa odcinki: pierwszy między węzłem Tuszyn i węzłem Piotrków Trybunalski Zachód (11 km), oraz drugi między węzłami Piotrków Trybunalski Zachód i Piotrków Trybunalski Południe (nieco ponad kilometr).

Dalsze prace na autostradzie A1

Kierowcy mają już do dyspozycji następujące odcinki nowej jezdni A1:

ok. 14 z 15,8 km odcinka Tuszyn - Piotrków Trybunalski Południe, to tutaj oddano kierowcom już po dwa pasy w każdą stronę

ok. 10 z 16,8 km odcinka Kamieńsk - Radomsko,

ok. 7 km odcinka Radomsko - granica woj. łódzkiego i śląskiego,

ponad 10 km z 17-kilometrowego odcinka granica woj. łódzkiego i śląskiego - Częstochowa Północ (od granicy obu województw do Grabowej w woj. śląskim).

Sukcesywnie kolejne odcinki będą dostawały po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Na razie na większości ruch odbywa się w układzie 2+1. To i tak dobra informacja, ponieważ znacznie skrócił się czas przejazdu i korki. Taka organizacja będzie obowiązywała do końca roku. Dopiero wtedy udostępniony zostanie kolejny pas, a kierowcy będą mieli do dyspozycji po dwa pasy w każdym kierunku. Taka sama organizacja ruchu zostanie wprowadzana na łódzkim odcinku A1 od węzła Tuszyn do Piotrków Trybunalski Południe.

