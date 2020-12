Innowacyjny projekt Michelin - bieżnikowane opony bez powietrza. Problem z przebijaniem rozwiązany

Opony bieżnikowane. Co to? Czym jest bieżnikowanie opon?

Bieżnikowanie opon jest to proces w którym starej, zużytej oponie przywraca się wcześniej utracone właściwości. Polega to na nałożeniu nowego bieżnika lub pogłębienie go w przypadku dużej eksploatacji. Proces ten rozpoczyna się od sprawdzenia czy dana opona nadaje się w ogóle do takiego zabiegu regenerującego serią testów, głównie ciśnieniowych. Jeżeli opona zaliczy próby, zrywa się pozostałości starego bieżnika, a finalizuje się założeniem nowego w procesach wulkanizacyjnych przy dużej temperaturze.

REKLAMA

PORA NA ZMIANĘ OPON! JAKIE WYBRAĆ? PODPOWIADAMY!

Opony bieżnikowane - wady i zalety

Co warto wiedzieć, zanim zdecydujemy się na opony bieżnikowane? Największą zaletą takich opon jest ich koszt. Bieżnikowanie opon jest opcją zdecydowanie tańsza niż zakup nowych. Koszt takiego zabiegu może być nawet niemalże o połowę tańszy niż zakup nowego zestawu. W zależności od konkretnego modelu, za komplet opon bieżnikowanych zapłacimy od 2000 do 3000 złotych.

PORA NA ZMIANĘ OPON! JAKIE WYBRAĆ? PODPOWIADAMY!

Inną cenną cechą, która przemawia za ekonomicznością tego rozwiązania, jest możliwość bieżnikowania jednej opony nawet 2 do 3 razy. Ważnym aspektem może też być mniejsze obciążenie dla środowiska w procesie bieżnikowania niż produkcji nowych opon.

Kiedy zmienić opony na zimowe? Czy już? Znamy odpowiedź

Jeżeli mówimy o wadach to na pewno trzeba zaznaczyć, iż opony bieżnikowane mają krótszą datę przydatności w porównaniu do opon nowych. Warto więc oszacować koszt ich zakupu uwzględniając czas ich przydatności w porównaniu do innych rozwiązań. Innym aspektem w którym opony po procesie regeneracyjnym mogą być gorsze od tych nowych to przyczepność, precyzja w kierowaniu czy emisja dźwięków. Okazuje się bowiem, że opony bieżnikowane w czasie jazdy mogą generować więcej szumu, niż nowe. Istotną wadą może być, iż nie każde opony są dopuszczane do bieżnikowania oraz przyjęło się, iż opon starszych niż 5 lat nie poddaje się temu procesowi.

PORA NA ZMIANĘ OPON! JAKIE WYBRAĆ? PODPOWIADAMY!

Obostrzenia i mandat za wymianę opon. Ministerstwo Zdrowia zajęło jasne stanowisko

Innowacyjny projekt Michelin - bieżnikowane opony bez powietrza. Problem z przebijaniem rozwiązany

W 2019 roku firma Michelin poinformowała o innowacjach, które wprowadziła w swoich produktach. Producent testował bieżnikowane opony bez powietrza. Brzmi zaskakująco? I takie właśnie jest. Sama opona bez powietrza jest podobna do zwykłej, klasycznej opony. Do obręczy wykonanej z aluminium przyczepione będą swego rodzaju „nóżki” stworzone z włókna szklanego i gumy, co ma oferować większa wytrzymałość. Od zewnętrznej strony oponę pokrywać będzie oczywiście bieżnik. Twórcy deklarują, że takie rozwiązanie ma być bardziej wytrwałe i odporniejsze na uszkodzenia mechaniczne niż klasyczna opona powietrzna.

PORA NA ZMIANĘ OPON! JAKIE WYBRAĆ? PODPOWIADAMY!

Na opony bieżnikowane bez powietrza będziemy musieli poczekać do 2024 roku. Jak deklaruje producent, opony mają bez problemu radzić sobie z jazdą po wielu typach nawierzchni i być odporne na uszkodzenia. Trwają ich testy bezpieczeństwa, na ich wyniki musimy jednak jeszcze trochę poczekać.

PORA NA ZMIANĘ OPON! JAKIE WYBRAĆ? PODPOWIADAMY!