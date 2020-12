Legendarny model z "Szybkich i Wściekłych" teraz w nowej generacji! Oto nowa Toyota Supra

Toyota Supra to samochód, który pojawił się już w pierwszej części "Szybkich i wściekłych". To właśnie tym modelem jeździł Paul Walker, odtwórca roli Briana O’Connera. Pomarańczowe auto, które na potrzeby filmu zostało stuningowane przez Eddiego Paula, do dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych aut z filmów o wyścigach ulicznych. W 2015 roku samochód został sprzedany za kwotę 185 tys. dolarów. Co ciekawe Paul Walker jeździł Toyotą Suprą także prywatnie. Auto z serii MK IV pojawiło się także w ostatniej, siódmej części filmów.

Nowa Toyota Supra - auto piątej generacji

Toyota Supra piątej generacji zadebiutowała 14 stycznia 2019 roku w Detroit. W porównaniu do poprzednich modeli, twórcy zdecydowali się uprościć linie auta, a także zwiększyć praktyczność jego wnętrza. Technologicznie bazuje on na rozwiązaniach z BMW Z4 - samochody te mają podobne wyświetlacze i system inforozrywki oraz tę samą gałkę skrzyni biegów. Tak naprawdę całe wnętrze zapożyczono z bawarskiego bliźniaka. Początkowo dostępne były wyłącznie z jednym silnikiem: 3-litrową jednostką R6 od BMW o mocy 340 koni mechanicznych.

Toyota GR Supra 2.0 Test Studio Biznes

Toyota GR Supra 2020 - wersje Dynamic i Executive

Od marca 2020 roku do sprzedaży trafił model Toyota GR Supra z 2-litrowym silnikiem turbo, turbosprężarką typu twin-scroll i 8-biegową automatyczną skrzynią ZF. Silnik ma moc 258 koni mechanicznych i rozpędza się do setki w 5,2 sekundy. Maksymalna prędkość tego auta wynosi 250 kilometrów na godzinę. Średnie zużycie paliwa to 7,3 litra na 100 kilometrów.

Toyota GR Supra charakteryzuje się światłami w technologii LED, przetłoczeniami na karoserii czy 18’’ felgami aluminiowymi. Uwagę zwraca szczególnie wnętrze auta, w którym znaleźć można fotele z alcantary z funkcją podgrzewania oraz regulacją na wysokości odcinka lędźwiowego. Z kolei 8,8’’ ekran dotykowy wyposażony jest w funkcję rozpoznawania głosu, Bluetooth, nawigację oraz podgląd z kamery cofania, który wyświetla dynamiczne linie pomocnicze.

Klienci docenią również dwustrefową klimatyzację oraz wspomaganie kierownicy o zmiennym przełożeniu. Wyjątkowy jest również system bezpieczeństwa Toyota Safety Sense, na który składa się:

eCall - system automatycznego powiadamiania ratunkowego (samochód w momencie poważnego wypadku sam wybiera numer alarmowy 112 nawet wtedy, kiedy kierowca lub pasażer nie może tego zrobić),

PCS - układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych i rowerzystów,

LDA - układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu,

SC - funkcja powrotu na tor jazdy,

RSA - układ rozpoznawania znaków drogowych,

AHB - adaptacyjne automatyczne światła drogowe.

W wersji Dynamic Toyoty GR Supra znajduje się system PCS, system nawigacji, światła główne w technologii LED, podgrzewane fotele kierowcy i pasażera, felgi w kolorze czarnym i srebrnym czy tapicerka z alcantary z elementami skóry. Samochód dostępny jest w kolorach metalizowanych: białym, czarnym, srebrnym i szarym oraz w kolorach czerwonym i żółtym (lakier podstawowy).

W San Francisco od 1993 r. wisi ten sam billboard z reklamą Toyoty Supry. Nikt nie wie dlaczego

Toyota GR Supra w wersji Executive, poza elementami zawartymi w opcji Dynamic, posiada dodatkowo:

ACC - tempomat adaptacyjny,

AFS - system adaptacyjnego doświetlania zakrętów,

RCTA - system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu,

BSM - system monitorowania martwego pola w lusterkach,

AVS - system aktywnego zawieszenia,

HUD - wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie,

pamięć ustawień fotela kierowcy,

przednie i tylne czujniki parkowania,

skórzaną tapicerkę,

system premium Audio JBL,

19’’ kute felgi w kolorze czarnym i srebrnym.

Dodatkowo w ofercie jest też edycja limitowana Toyoty GR Supra - jest to wersja Fuji Speedway. Auto ma biały metalizowany lakier, czarne, matowe i kute felgi oraz lakierowane na czerwono lusterka. W środku znajdują się fotele z czarno-czerwoną tapicerką, deska rozdzielcza ze wstawkami z włókna węglowego i sportowe hamulce. Nazwa i stylistyka limitowanej edycji nawiązuje do japońskiego toru wyścigowego Fuji Speedway, na którym Toyota testuje swoje samochody.