Nowy Mercedes klasy C - jedno z najładniejszych aut tego segmentu

Mercedes klasy C - od lat na drogach

Produkcja Mercedesa klasy C rozpoczęła się w 1993 r. Od tamtego czasu produkowano już cztery generacje samochodów, spośród których czwarta podlega wciąż przemianom i ulepszeniom. Zmieniał się jednak nie tylko design i możliwości techniczne, ale też rola modelu w ofercie Mercedesa i postrzeganie jego roli rynkowej. Mercedesa klasy C trzeba postrzegać jako reprezentanta segmentu D, czyli aut klasy średniej premium. Debiutował jako najmniejsze i najtańsze auto oferowane przez niemiecką markę. Później, do 2013 r., był podstawowym sedanem oferowanym przez Mercedesa. Jak postrzega się jego rolę dzisiaj? W znacznie większym zakresie zadbano o prestiż samochodu, co upodabnia go do aut klasy S. Samochód będzie oferowany w kilku wersjach nadwozia - spekuluje się, że także w wersji All Terrain o minimalnie podniesionym nadwoziu. Limuzyna i kombi pojawią się wiosną przyszłego roku.

Mercedes C klasa w nowej odsłonie

Nowy Mercedes klasy C jest próbą łączenia motoryzacyjnej tradycji z tym, co nowe i nieuchronne. Nie chodzi tylko o napęd hybrydowy, ale też gruntownie zmieniony design zewnętrzny i wygląd kokpitu. Marce zależało na tym, aby jeden ze swoich flagowych modeli przygotować do stawienia czoła nadchodzącej przyszłości. Jaki jest Mercedes klasy C w nowej wersji? W wersji Coupe auto ma 4,686 m długości i jest szerokie na 1,81 m. Jego wysokość to 1,405 m, rozstaw osi zaś 1,567 m. Minimalna pojemność bagażnika to 355 l. Projektując samochód, duży nacisk położono na jego zwinne prowadzenie - stąd pneumatyczne zawieszenie i zaawansowany model wspomagania kierownicy. Do wyboru będzie wyposażenie podstawowe lub linia AMG podkreślająca dynamikę i ekskluzywny charakter pojazdu.

Mercedes klasy C - jednostki napędowe

Chociaż Mercedes C klasy powstał na uniwersalnej platformie przystosowanej do różnego rodzaju napędów, to wszystkie oferowane silniki w praktyce będą korzystały z technologii mild hybrid, co będzie możliwe dzięki wykorzystaniu układu elektrycznego 48 volt. Dzięki temu poprawi się nie tylko statystyka w zakresie obniżania poziomu emitowanych spalin, ale także osiągi poszczególnych układów napędowych. To jeden ze sposobów zabezpieczania się Mercedesa przed wymogami przyszłości, gdzie normy środowiskowe z pewnością będą bardziej restrykcyjne.

Mercedes C klasa 2020 w środku. Wyposażenie

Prawdziwa rewolucja będzie miała miejsce wewnątrz. Zniknie większość przycisków. Na ich miejsce wprowadzony będzie duży ekran dodatkowy w konsoli środkowej. Zaawansowany tryb sterowania głosem sprawi, że auto będzie jeszcze bardziej nowoczesne. W wyposażeniu znajdzie się między innymi System COMAND Online, czyli wysokiej klasy nawigacja obecna w kokpicie. Android Auto i Apple CarPlay umożliwią stworzenie przy udziale smartfona centrum multimedialnej rozrywki. Udostępniony zostanie też system bezprzewodowego ładowania urządzeń mobilnych. Można też będzie pokusić się o liczne pakiety rozszerzające.

Silnej rozbudowie ulegnie pakiet systemów bezpieczeństwa. W nowym Mercedesie klasy C będą za nie odpowiedzialne m.in. aktywny system odległości, asystent martwego punktu czy pakiet pasa ruchu.