Dyktatorska jazda. Można kupić Mercedesa 600 Pullman chińskiego oficjela Chena Yi

Zła wiadomość jest taka, że w przeciwieństwie do oficjela ChRL trzeba na niego wydać własne pieniądze. Sprzedający chciałby otrzymać 285 tys. dolarów. W zamian dostaniemy jedną z najbardziej ikonicznych limuzyn w historii motoryzacji. W dodatku po profesjonalnej renowacji wykonanej w serwisie Mercedes-Benz Classic Center w Kalifornii.

Nie bójmy się tego słowa. Mercedes-Benz 600 jest legendarnym samochodem. Luksusowa limuzyna z serii W100 nazywana w Niemczech "Grosser" (od "Der Grosse Mercedes") była wytwarzana przez wiele lat - od 1963 do 1981 roku.

Oprócz Chena Yi w takich samochodach jeździły jeszcze większe sławy: Arystoteles Onassis, Coco Chanel, David Bowie, Eric Clapton, Elisabeth Taylor, John Lennon oraz wielu polityków i dyktatorów z Leonidem Breżniewem, Idi Aminem, Saddamem Husseinem i Mobutu Sese Seko na czele. Wystarczy?

Pullman był najdroższą i najrzadszą przedłużoną wersją "Grossera" budowaną ręcznie i wyłącznie na zamówienie. Z tyłu naprzeciw siebie umieszczono dwa rzędy siedzeń. Podobno powstały tylko 304 Pullmany i większość z nich należała do znanych osób.

Krwawy cień historii, który się ciągnie za tym autem, to nie wina Mercedesa. Po prostu najbogatsi tego świata wybierali to, co akurat było najlepsze na rynku.

A Mercedes 600 Pullman miał wszystkie ówczesne zdobycze techniki na pokładzie: zawieszenie powietrzne, hydrauliczne sterowanie szybami, oknem dachowym, fotelami, pokrywą bagażnika i drzwiami. Wszystko obsługiwał układ o ciśnieniu 150 atmosfer.

Pod długą maską Mercedesa-Benza 600 ukryto silnik V8 o poj. 6,3 litra i mocy 250 KM. Został opracowany specjalnie dla tego modelu, bo producent ze Stuttgartu nie miał w portfolio dostatecznie mocnej jednostki napędowej.

Mercedes-Benz 600 Pullman fot. LBI Limited/eBay

Mercedes-Benz 600 Pullman to dzieło Paula Bracqa

Dostojne linie Mercedesa 600 narysował jeden z najlepszych projektantów samochodów, Paul Bracq. Spod jego ręki wyszły takie dzieła jak słynny Mercedes 280 SL "Pagoda", modele z serii W108/109, W114/115 niemieckiej marki, a także szybki pociąg TGV.

Bracq jak nikt inny potrafił połączyć majestatyczność z lekkością. To między innymi dzięki niemu "Grosser" jest przez wielu koneserów uważany za najlepszy model Mercedesa w historii tej marki.

Właśnie taki samochód można kupić na eBayu. Pierwszy właściciel tego egzemplarza nie cieszył się nim zbyt długo. Wkrótce później komunista został oskarżony o nielojalność wobec ojczyzny w czasie rewolucji kulturalnej i był przetrzymywany przez Hunwejbinów z Czerwonej Gwardii. Nie stracił formalnie swojej funkcji, ale pozbawiono go realnej władzy i.. Mercedesa.

Zanim został ministrem spraw zagranicznych, Chen Yi był wybitnym chińskim przywódcą wojskowym, burmistrzem Szanghaju i marszałkiem ChRL. Jego Mercedes-Benz 600 Pullman przeszedł przez wiele rąk i był własnością różnych firm. Teraz trafił na internetową aukcję. 285 tys. dolarów to dużo, ale razem z wyjątkowym samochodem kupuje się kawał współczesnej historii, motoryzacji i nie tylko.

Mercedes-Benz 600 Pullman fot. LBI Limited/eBay