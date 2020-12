Świetny SUV do miasta i do zadań specjalnych! Poznaj Renault Kadjar, który nie boi się żadnej drogi!

Renault Kadjar - historia modelu

Debiut Renault Kadjara miał miejsce w 2015 r. podczas targów motoryzacyjnych w Genewie. Auto powstało w kooperacji z japońskim Nissanem. Stąd między innymi wykorzystanie płyty podłogowej z Nissana Qashqai. Zastąpił produkowaną w latach 2006-2017 pierwszą generację Renault Koleos. Renault Kadjar stał się modelem pośrednim pomiędzy drugą generacją Koleosa a Capturem. W 2016 r. kompaktowy crossover francuskiej marki zajął miejsce w piątej dziesiątce najchętniej kupowanych nowych aut w Polsce (43. miejsce - 2697 sprzedanych egzemplarzy). Lifting modelu został przeprowadzony w 2018 r. Zmiany objęły zarówno design, jak i jednostki napędowe Renault Kadjara.

Renault Kadjar drugiej generacji - charakterystyka

Druga generacja Renault Kadjara jeszcze mocniej wpisuje się w modę na SUV-y, która objęła też osoby jeżdżące zwykle po mieście. Francuskie auto nie do końca realizuje koncepcję niewielkiego auta miejskiego o sportowym designie. Z wyglądu to pełnoprawny SUV, technicznie zaś patrząc - w większości wersji jest wyposażony w przedni napęd, więc jego właściwości w terenie są ograniczone. Długość samochodu to 444,9 cm, jego szerokość wynosi zaś 183,6 cm. Jest wysoki na 161,3 cm. Bagażnik ma pojemność 408 l (diesel) lub 472 l (benzyna). Złożenie kanapy tylnej pozwala na powiększenie bagażnika odpowiednio do 1414 i 1478 l. Renault reklamuje swojego SUV-a jako auto eleganckie o temperamencie podróżnika, które dobrze się prowadzi, dając kierowcy wysoką i komfortową pozycję w kabinie. Poszczególne wersje samochodu mogą być sprzedawane z jednym spośród maksymalnie trzech silników benzynowych i trzech napędów opartych o jednostkę wysokoprężną. Są to przede wszystkim benzynowe:

1.3 TCe 140 FAP o mocy na poziomie 140 KM

1.3 TCe 160 FAP o mocy 159 KM

Wśród jednostek wysokoprężnych popularne są zwłaszcza:

1.5 Blue dCi o mocy 115 KM

1.7 Blue dCi o mocy 150 KM (napęd 4x4)

Renault Kadjar - cennik. Ile kosztują poszczególne wersje?

Obecnie oferowany Renault Kadjar występuje w trzech podstawowych wersjach, które różnią się od siebie wyposażeniem. Oto cennik:

Renault Kadjar ZEN - cena od 89 900 zł

Renault Kadjar Easy Life - 93 900 zł

Renault Kadjar Intens - 98 900 zł

Renault Kadjar: cena a wyposażenie

W podstawowej wersji ZeN Renault Kadjar ma między innymi klimatyzację manualną, światła dzienne LED, system mocowania fotelika dziecięcego Isofix, światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów, wspomaganie parkowania tyłem, tryb ECO, radioodtwarzacz cyfrowy z Bluetooth czy system wspomagania nagłego hamowania pojazdu. Opcjonalnie można wybrać jeden z kilku pakietów dotyczących multimediów, bezpieczeństwa lub wspomagania parkowania.

Renault Kadjar - opinie. Za co jest chwalone auto francuskiej marki?

Jak przystało na auto przeznaczone do jazdy miejskiej, Renault Kadjar zyskuje pozytywne opinie za swoją nadspodziewanie dobrą zwrotność i łatwość w parkowaniu. Chwali się go za komfort jazdy i przestronność kabiny. Bardzo często docenione jest również wyciszenie wnętrza na bardzo dobrym poziomie. Niekiedy zwraca się uwagę na nierównomierną jakość wykonania wnętrza i większe zużycie paliwa w przypadku jednostek benzynowych, niż deklarowane przez producenta. W przyszłym roku zadebiutuje Renault Kadjar drugiej generacji wyposażony między innymi w silnik hybrydowy. Być może następca zostanie pozbawiony pewnych wad swojego poprzednika.

