Nadjeżdża 450 KM! BMW M2 CS to sportowy kompakt klasy premium w starym stylu marki

BMW M2 2020: informacje ogólne i parametry techniczne

BMW M2 to odpowiedź niemieckiego koncernu na oczekiwania kierowców wyczynowych. Sportowy limitowany kompakt doskonale sprawdza się też na trasie. Produkowany jest od 2014 roku. Pod maską BMW M2 CS znajduje się 6-cylindrowy silnik benzynowy o pojemności 3.0 z turbosprężarką. Generuje on 450 KM (550 Nm). Samochód posiada napęd na tylne koła. Do stu kilometrów na godzinę BMW M2 CS rozpędza się zaledwie w 4,2 sekundy, a maksymalna prędkość, jaką jest w stanie osiągnąć to 280 km/h.

BMW M2 posiada adaptacyjny układ jezdny z następującymi trybami:

Comfort,

Sport,

Sport+.

Kompakt wyposażony jest także w sportowe hamulce, które za dopłatą można zamienić na hamulce ceramiczne (ta opcja jednak do tanich nie należy - wersji z ceramicznym układem hamulcowym jest droższa o 40 tysięcy). W standardzie znajduje się natomiast adaptacyjne zawieszenie Adaptive M Suspension oraz zmodyfikowany układ wydechowy.

W M2 CS zastosowano także innowacyjną karbonową maskę, która w porównaniu do innych jest o połowę lżejsza. Dach również wykonano z tworzywa sztucznego wzmocnionego karbonem.

BMW M2 CS 2020: wyposażenie

BMW M2 CS to samochód prestiżowy, który zachwyci każdego fana motoryzacji. I zrobi to nie tylko ze względu na zawrotne osiągi, które można z niego wykrzesać, ale również ze względu na swój wygląd i wyposażenie. BMW M2 CS występuje w 4 kolorach, które nie wymagają dopłaty. Są to: Biel Alpejska, Czarny Szafir, Niebieski Misano i Srebrny Hockenheim. Do tego dochodzą 19-calowe czarne felgi, które można zamienić na złote ze specjalnymi oponami Michelin Pilot Sport Cup 2.

W środku znajdziemy wygodne fotele kubełkowe, które wykończono skórą Merino. Za dodatkową opłatą można dokupić także specjalną sportową kierownicę obitą Alcantarą

Jeśli chodzi o wyposażenie, podstawowa wersja spełnia oczekiwania większości kierowców. Znajduje się w niej m.in.: automatyczna klimatyzacja, czujniki parkowania, tempomat, reflektory LED z asystentem świateł drogowych. Opcjonalnie można dokupić jeszcze kilka wartych uwagi udogodnień, takich jak:

ceramiczne hamulce,

system ostrzegania o ograniczeniach prędkości,

kamerę cofania,

elektryczną regulację przednich foteli z pamięcią ustawień fotela kierowcy i podgrzewaniem przednich foteli

BMW M2: cena pojazdu

Nowe BMW M2 CS nie należy do tanich aut. Samochód w podstawowej wersji kosztuje 441 000 zł. Jeśli celujemy w egzemplarz wyposażony w 7-biegową przekładnię dwusprzęgłową M Drivelogic konieczna jest dopłata ok. 20 tysięcy złotych.

