S17 już otwarta, ale z ograniczeniami. Nowa trasa od Kołbieli do węzła Lubelska

Dwujezdniowa droga między Warszawą a Piaskami wydłużyła o kolejne 24 km. Kierowcy mogą już korzystać z pełnego przekroju nowych fragmentów trasy S17. Nadal trwają prace budowlane na otwartych odcinkach, dlatego wciąż obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 80 km/h. W jednym miejscu jeszcze przez jakiś czas będzie zwężenie do jednej jezdni, mowa o ok. 400-metrowym odcinku w Ostrowiku.

REKLAMA

Likwidacja ronda w Kołbieli

Wraz z wprowadzeniem nowej organizacji ruchu zlikwidowane zostało tymczasowe rondo na przecięciu DK50 z budowaną S17. Poza tym uruchomione zostały drogi dojazdowe oraz łącznice na węźle Kołbiel, którymi kierowcy mogą wjechać na drogę krajową nr 50 w kierunku Grójca i Mińska Mazowieckiego.

Sukcesywnie oddajemy do ruchu kolejne odcinki nowych, bezpiecznych i komfortowych tras. Obwodnica Kołbieli oznacza dla kierowców koniec zatorów drogowych, które regularnie tworzyły się na trasie z Lublina do Warszawy

- powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

S17, obwodnica Kołbieli GDDKiA

Ograniczenie prędkości do 80 km/h

Nadal trwać będą prace poza ciągiem głównym. Będą one związane m.in. z budową MOP, dróg dojazdowych, kanalizacji deszczowej, czy zbiorników retencyjnych. Zgodnie z tymczasową organizacją ruchu, do momentu zakończenia całej inwestycji, obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Oddawana do użytku trasa ułatwi podróże nie tylko mieszkańcom Warszawy i Lubelszczyzny. Już niedługo, dzięki budowanej trasie via Carpatia, czyli drodze ekspresowej S19, także mieszkańcy Podkarpacia zyskają bezpieczne i komfortowe połączenie Rzeszowa z Lublinem i dalej z Warszawą

- powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Zobacz wideo

24 km drogi, pięć węzłów

Wartość dwóch kontraktów (węzeł Lubelska - obwodnica Kołbieli oraz obwodnica Kołbieli) to w sumie ok. 596 mln zł, a całkowity koszt (włączając m.in. prace projektowe, archeologiczne, wykup gruntów i nadzór budowlany) to ok. 1,2 mld zł. Powstały m.in. ok. 24 kilometry dwujezdniowej drogi oraz pięć węzłów (Góraszka, Wiązowna, Otwock, Ostrów oraz Kołbiel). Wykonawcą obu odcinków jest konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe.

Finał prac wykończeniowych na dwóch odcinkach między węzłem Lubelska a końcem obwodnicy Kołbieli planowany jest na IV kwartał tego roku.

S17, obwodnica Kołbieli GDDKiA