Południowa Obwodnica Warszawy. GDDKiA wyjaśnia, skąd biorą się opóźnienia i podaje nowe daty

Południowa Obwodnica Warszawy to trzy odcinki

Południowa Obwodnica Warszawy ma posiadać dwie jezdnie po trzy pasy ruchu (na moście po cztery pasy ruchu w każdym kierunku). W ramach jej budowy powstanie tunel pod Ursynowem, most przez Wisłę (na razie zwany roboczo "Południowym"), estakady nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym oraz pięć węzłów: Ursynów Zachodni, Ursynów Wschodni, Przyczółkowa, Wał Miedzeszyński i Patriotów. Południowa Obwodnica Warszawy została podzielona na trzy odcinki, a za budowę każdego odpowiedzialny jest inny wykonawca.

Odcinek A odługości ok. 4,6 km od węzła Puławska do węzła Przyczółkowa realizuje Astaldi, wartość robót wynosi 1,3 mld zł.

Odcinek B o długości ok. 6,5 km od węzła Przyczółkowa do węzła Wał Miedzeszyński realizuje Gulermak, wartość robót wynosi 795 mln zł.

Odcinek C o długości ok. 7,5 km od węzła Wał Miedzeszyński do węzła Lubelska realizuje Warbud, wartość robót wynosi 601 mln zł.

Opóźnienia i nowe terminy oddania S2 w Warszawie

Ostatnio znowu pojawiły się informacje, że czekają nas opóźnienia na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zwraca uwagę, że mamy tu do czynienia nie z opóźnieniami a, "zasadnym wydłużeniem czasu na ukończenie", ponieważ wydłużenie czasu nie jest spowodowane winą jednej ze stron umowy. Przyczyny są obiektywne i niezależne od stron. Jako przykład GDDKiA podaje czynniki zewnętrzne (warunki gruntowo-wodne, warunki atmosferyczne czy odkrycia archeologiczne).

Pomińmy jednak fachowe nazewnictwo. Kierowców obchodzi przecież, kiedy pojadą Południową Obwodnicą Warszawy i będą mogli ominąć korki w centrum stolicy. Co wiemy o nowych terminach?

Odcinek C (węzeł Wał Miedzeszyński - węzeł Lubelska, na powyższej mapie zaznaczony na czerwono) powinien zostać oddany w grudniu 2020 r . Tutaj jako powód wydłużenia czasu prac GDDKiA podaje porozumienie zawarte z PKP PLK związane z budową wiaduktu pod czwarty tor kolejowy, który przechodzi nad drogą ekspresową.

. Tutaj jako powód wydłużenia czasu prac GDDKiA podaje porozumienie zawarte z PKP PLK związane z budową wiaduktu pod czwarty tor kolejowy, który przechodzi nad drogą ekspresową. Odcinek B (kolor żółty, węzeł Przyczółkowa - węzeł Wał Miedzeszyński, wykonawca buduje także Most Południowy) ma być oddany w listopadzie 2020 r. Najpierw planowano ukończyć budowę w pod koniec października, ale do trudności związanych z warunkami gruntowymi w nurcie Wisły doszła fala na Wiśle w 2019 r., która wydłuży budowę o kolejny miesiąc. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to odcinek B ma być gotowy pod koniec listopada.

Południowa Obwodnica Warszawy. A co z odcinkiem od Puławskiej?

Tu sytuacja jest najbardziej niepewna, a wykonawca nie podał jeszcze konkretnego terminu. GDDKiA komentuje sprawę w następujący sposób:

W dalszym ciągu w rozpatrywaniu są roszczenia wykonawcy odnośnie wydłużenia zakończenia prac na zadaniu A (węzeł Puławska – węzeł Przyczółkowa), gdzie trasa przebiegać będzie tunelem przez Ursynów. Po ich rozpatrzeniu będzie możliwe wskazanie daty zakończenia inwestycji.

Powodem opóźnienia są przede wszystkim przepychanki między ratuszem a drogowcami związane z przebudową węzła Puławska. Aktualnie S2 w tym miejscu kończy się agrafką, a kierowcy mogą albo zawrócić i pojechać S2 na zachód, albo włączyć się do ruchu na ulicy Puławskiej w stronę Mokotowa. Wykonawca odcinka A Południowej Obwodnicy Warszawy musi rozebrać zawrotkę i zbudować w tym miejscu pełnoprawny węzeł Puławska, a to będzie się wiązało z ogromnymi utrudnieniami dla kierowców. Ratusz wskazuje, że jeszcze bardziej zakorkuje się nie tylko Puławska (łączy Warszawę z Piasecznem), ale też wiele okolicznych dróg. Początkowe plany firmy Astaldi zakładały, że budowa potrwa do 11 miesięcy. Z kolei władze miasta naciskały, żeby budową węzła zająć się w okresie wakacyjnym (czerwiec-wrzesień). Trwają negocjacje i opracowanie nowego planu, a my wciąż czekamy na konkrety.

Dlaczego Południowa Obwodnica Warszawy to tak ważna inwestycja?

Południowa Obwodnica Warszawy pozwoli ominąć centrum miasta i wygodnie przekroczyć Wisłę nowym mostem. To wyjątkowo ważna inwestycja dla kierowców, którzy jeżdżą na wschód - trasą nr 2 w kierunku Białej Podlaskiej (powstaje tu autostrada A2) lub S17 do Lublina. Obwodnica zmniejszy natężenie ruchu w samym mieście na Ursynowie, Mokotowie i w Wawrze, bo kierowcy nie będą już musieli zjeżdżać z S2 na Puławską i przez miasto przebijać się do Mostu Siekierkowskiego.

