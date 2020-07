Ford Bronco będzie dostępny w trzech wersjach. Nowa zapowiedź zdradza sporo

Oficjalną prezentację nowego Forda Bronco zapowiedziano na 13 lipca tego roku. Co ciekawe, premiera ma być transmitowana przez ESPN, ABC News oraz National Geographic. Zainteresowani kupnem będą mogli od razu w momencie prezentacji dokonać rezerwacji, warunkiem ma być sto dolarów depozytu. Teraz już wiemy, że Ford Bronco powróci na rynek w trzech wersjach nadwoziowych. Wszystko zdradza zdjęcie otwierające, na którym widzimy sylwetki trzech Bronco (wklejamy je także w tekst poniżej). Jeszcze więcej pokazał jednak film promocyjny na oficjalnym kanale Forda na serwisie YouTube. Tam już widać całą rodzinę Bronco bez kamuflażu. Oczywiście tylko przemykają przez ekran, ale wiemy już czego się spodziewać. Znamy też oficjalne hasło nowego modelu - "Built Wild". Oto promocyjne wideo:

Oraz zdjęcia:

Ford Bronco (teaser) fot. Ford

Ford Bronco (teaser) fot. Ford

Ford Bronco (teaser) fot. Ford

Co już wiemy o nowym Fordzie Bronco?

Jedną z świeższych informacji jest ta o manualnej skrzyni biegów. Oprócz sześciu biegów do jazdy w przód oraz wstecznego, zostanie też wyposażona w bieg oznaczony literą C. Do czego służy? Oznaczenie wzięło się od angielskiego słowa "crawl" oznaczającego czołganie. Bieg C będzie służyć do bardzo wolnej jazdy, na przykład po skałach, która jest modną rozrywką w USA. Wyjątkowa manualna skrzynia biegów będzie współpracować z silnikiem 2.3 EcoBoost, znanym m.in. z Mustanga oraz dwoma blokadami mechanizmów różnicowych - z przodu i z tyłu.

To nie wszystko. Moment obrotowy silnika będzie przekazywany przez elektrycznie załączany napęd na obie osie z dwoma zakresami przełożeń - normalnych i niskich. Służy do tego pokrętło umieszczone pomiędzy przednimi fotelami. Ford Bronco nie będzie miał stałego napędu na cztery koła. Do jazdy po drogach posłuży tryb 2WD, w którym moment obrotowy jest przenoszony na tylną oś albo tryb 4WD, jeśli to konieczne. Będzie go można używać również w terenie, ale w ciężkich warunkach na ratunek przyjdzie tryb 4WD Low, który redukuje przełożenia wszystkich biegów. Wybranie biegu C i zakresu biegów 4WD Low ustawi ekstremalnie duże przełożenie. Więcej o zdolnościach terenowych Bronco pisaliśmy w oddzielnym materiale:

Oprócz jednostki czterocylindrowej 2.3 EcoBoost, w ofercie ma się pojawić także silnik 2.7 EcoBoost o mocy 330 KM (542 Nm), który prawdopodobnie będzie parowany z dziesięciostopniowym automatem. Technicznie Bronco ma być oparte na płycie podłogowej T6, którą wykorzystano do budowy Forda Rangera. Odmianie Sport ma być za to bliżej do Forda Escape.

Pojawiają się informacje, że Bronco może trafić także do Europy - marka zastrzegła znak firmowy na Starym Kontynencie.