Kto jest z kim, czyli ile tak naprawdę jest koncernów samochodowych?

W dzisiejszych czasach niewiele marek może pozwolić sobie na walkę z rynkiem w pojedynkę. Wyjątkiem może być np. marka Koenigsegg, założona i finansowana przez Christiana von Koenigsegga, swoją drogą bardzo ciekawą osobę. Pięcioletni Christian nie tylko oglądał bajki, ale też rozkręcał wszystko co wpadło mu w ręce - głównie zdalnie sterowane samochody, bo chciał dowiedzieć się jak działają. W wieku 22 lat, bez wykształcenia inżynieryjnego założył firmę Koenigsegg, która obecnie sprzedaje najszybsze supersamochody na świecie. Można? Można.

Niestety nie każda marka ma tyle szczęścia i umiejętności, by jak Koenigsegg trwać solo na rynku. Udaje się to głównie Japończykom, m.in. Hondzie, Maździe (choć część udziałów należy już do Toyoty) czy Subaru (które również pracowało z Toyotą przy modelu GT86/BRZ). Większość marek jednak łączy się i zrzesza pod skrzydłami większych koncernów. Tak jest po prostu łatwiej i bezpieczniej. Marki wymieniają się technologiami i nie muszą od postaw opracowywać danego rozwiązania, skoro można je "pożyczyć" od kolegów. Chodzi głównie o to, ale także o bezpieczeństwo - finansowe i wizerunkowe. Zawsze dobrze jest mieć "plecy" w postaci olbrzymiego koncernu.

Volkswagen AG - diesle, ciężarówki i... keczup

Volkswagen AG to jeden z największych gigantów na światowym rynku motoryzacyjnym. Zrzesza wiele różnych marek, nie tylko tych popularnych, ale także niszowych i luksusowych. Do Volkswagena należą (niektóre w całości, inne w części udziałów):

Audi

Bentley

Bugatti

Cupra

Ducati

Lamborghini

Man

Porsche

Scania

Seat

Skoda

Volkswagen

Co ciekawe, Volkswagen poza samochodami produkuje także wyroby spożywcze, takie jak ketchup czy kiełbaski. I to od 1973 roku. Słynne już kiełbaski określane są jako "oryginalna część Volkswagena", a w katalogach producenta znajdziemy je pod numerem części 199 398 500 A. Na dodatek jest to najczęściej produkowana część Volkswagena - tylko w 2018 roku wyprodukowano 6,91 miliona kiełbasek.

Hyundai Motor Group - Koreańczycy trzymają się razem

Nie wszyscy wiedzą, że Kia i Hyundai to auta należące do jednego koncernu - Hyundai Motor Group. Kia mimo że jest starsza, w latach 90. zbankrutowała. Skorzystał na tym Hyundai, który przejął markę, a zarazem przywództwo. Obecnie obie marki ze sobą współpracuję, oferując bardzo zbliżone modele i niemal identyczną gamę silnikową.

TATA Motors - brytyjskie dziedzictwo w indyjskich rękach

Choć Jagur i Land Rover kojarzą nam się z na wskroś brytyjskim charakterem, obie marki należą do indyjskiego koncernu TATA Motors. To największy prywatny producent samochodów i autobusów, ale także indyjski gigant przemysłowy. W 2008 roku firma TATA ogłosiła chęć produkowania najtańszego auta na świecie, modelu Nano. Jednocześnie jednak odkupiła od Ford Motor Company (za bagatela 2,3 mld dolarów) prawa do marek Land Rover, Jaguar, Daimler (pod tym szyldem sprzedawane były bardziej ekskluzywne odmiany Jaguara), Lanchester oraz Rover.

Nowy Land Rover Defender 2020 Fot. Land Rover

Geely - nie takie Volvo szwedzkie, jak je malują

O samochodach marki Volvo mówi się, że są szwedzkie. I tak jest, choć marka od kilku lat należy do chińskiego przedsiębiorstwa Geely. Stwierdzenia, że Volvo jest "chińską marką" są jednak błędne i negatywnie wpływają na wizerunek jednych z najbezpieczniejszych wozów na świecie. Volvo nadal ma swoją siedzibę w Szwecji, tam również odbywa się spora część produkcji (ale fabryki znajdują się także w Chinach i USA). Po prostu kapitałem obraca chińskie przedsiębiorstwo, a Volvo samo w sobie utraciło status niezależnej marki.

Geely FY11 fot. Geely

Grupa PSA

Grupa PSA do tej pory zrzeszała francuskie marki takie jak Peugeot, Citroen i DS. W 2017 roku koncern wykupił także Opla, należącego do tej pory do General Motors. Wszyscy na tym zyskali - Opel podniósł się z kryzysu, dostał napędy hybrydowe i nowe platformy, a Francuzi zyskali dostęp do technologii wodorowej, amerykańskiego rynku i wygodnych foteli.

Pod skrzydłami Grupy PSA znajdują się:

Citroen

DS

Opel

Peugeot

Vauxhall (Wielka Brytania)

Ambassador (Indie).

FCA - włosko-amerykański duet

Włosi od zawsze robili piękne i ekscytujące samochody. Od wielu lat wiele włoskich marek znajduje się pod skrzydłami koncernu Fiat Chrysler Automobiles. Aktualnie jest on wybuchową mieszanką amerykańskiej i włoskiej motoryzacji.

Marki należące do grupy FCA:

Abarth

Alfa Romeo

Chrysler

Dodge

Jeep

Maserati

Ram

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2020 Alfa Romeo

Wielka fuzja FCA i PSA - czwarty największy producent samochodów na świecie

Jesienią 2019 roku na światło dzienne wyszły informacje o fuzji PSA i FCA. Plotki szybko zostały potwierdzone przez oba koncerny. FCA połączyło się z PSA w spółkę, która jest warta 50 mld dolarów, co czyni ją czwartym największym producentem samochodów na świecie. Koncerny połączyły się "po równo", zatem mówimy o fuzji typu 50/50. Póki co marki nie robią wspólnych modeli, ale mówi się o oszczędnościach rzędu 3,7 miliarda dolarów rocznie. Można zatem uznać, że to połączenie sił wyszło obu koncernom na dobre.

Alians Renault-Nissan-Mitsubishi - w grupie siła

W skład francusko-japońskiego aliansu wchodzą m.in. marki Renault (a razem z nim Dacia, Łada i Alpine), Nissan, a także Mitsubishi. Wieloletni alians Renault-Nissan jest głównym udziałowcem japońskiej marki spod znaku trzech diamentów.

Marki wymieniają się głównie jednostkami napędowymi, a do współpracy dołączył niedawno Mercedes. Firmy wspólnie odcinają kupony od jednostki 1.3 TCe, która w gamie Renault i Nissana zastąpiła poprzednią konstrukcję 1.2 TCe, a w Mercedesie stała się bazową propozycją dla kilku modeli, m.in. klasy A czy klasy C.

Honda Motor Company - ostatni bastion

Honda to jedna z ostatnich marek na rynku, która działa solo. Co prawda należy do niej marka Acura, jednak to marka założona przez Hondę w 1986 roku, by sprzedawać swoje auta na rynku amerykańskim. Był to popularny trend wśród japońskich samochodów - tak samo zrobiła Toyota z Lexusem (1989 r.), czy Nissan z Infiniti (1989 r.).

Honda Civic Type R fot. Honda

Toyota Motor Corporation

Toyota to jedno z najstarszych motoryzacyjnych przedsiębiorstw na świecie. Swoje korzenie ma w 1918 roku, gdy Sakichi Toyoda razem z synem zbudował automatyczny warsztat tkacki.

W 1989 r. Toyota założyła markę Lexus, która miała pomóc marce przebić się na rynek amerykański. Teraz obie marki istnieją równolegle (choć należą do tego samego koncernu) - Toyota skupia się na samochodach popularnych, a Lexus stawia na auta premium.

Toyota Motor Corporation ma też kilka innych marek:

Toyota

Lexus

Daihatsu

Hino Motors (japońska marka produkująca ciężarówki)

Scion (marka istniejąca w latach 2002 - 2015).

2021 Toyota GR Supra fot. Toyota USA

BMW

Choć BMW swoją historię zaczęło od lotnictwa, od 1916 roku zajmuje się produkcją samochodów osobowych, motocykli, skuterów oraz samych silników. Do BMW AG należą jeszcze dwie marki. Od 2000 roku pod skrzydłami BMW znalazła się marka Mini - brytyjski producent samochodów. Również z Wysp Brytyjskich do Monachium przybył Rolls-Royce, który został wcielony do BMW AG w 2003 roku. To marka z bogatą i długą historią, ponieważ początki samochodów z Goodwood sięgają 1906 roku.

Jak widać mało które marki są na światowym rynku motoryzacyjnym w pojedynkę. Zdecydowana większość to właśnie duże koncerny, dzięki którym marki mogą dzielić się technologiami, finansami, kosztami, ale także odpowiedzialnością.

