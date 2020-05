Regeneracja sprzęgła. Koszty tej operacji mogą być duże

Kosztowna regeneracja sprzęgła dwumasowego

Dziś trudności z dostępnością części zamiennych już nie mamy (pomijając nietypowe, zabytkowe modele). Wybierać możemy pomiędzy wieloma producentami i półkami cenowymi. Niestety, wymiana niektórych części eksploatacyjnych wciąż wiąże się z pokaźnym wydatkiem. Jedną z nich jest sprzęgło, a zwłaszcza coraz powszechniejsze sprzęgło z dwumasowym kołem zamachowym.

Ceny podzespołów renomowanych producentów zależnie od modelu, marki czy jednostki napędowej oscylują wokół 2-10 tysięcy złotych. Niewiele mniej wydamy na komponenty firm niewiadomego pochodzenia, w przypadku których jakość oferowanego produktu jest zagadką.

Decydując się na regenerację sprzęgła, musimy odpowiednio wcześniej oddać starannie wymontowany element do fachowca. Pamiętajmy, aby nie czekać aż ten złożony mechanizm przestanie działać – w takim przypadku regeneracja nie będzie już wykonalna.

Większość warsztatów zajmujących się regeneracją nie podejmuje się wymontowania i zamontowania podzespołu w pojeździe. Tą kwestię musimy uzgodnić z mechanikiem, który zajmie się demontażem i montażem w pojeździe.

Regeneracja sprzęgła - kiedy warto?

Kiedy zatem warto pokusić się o regenerację sprzęgła? Jeśli doszło jedynie do uszkodzenia wybranych elementów chociażby w wyniku zaolejenia – nieszczelność w skrzyni, lub koszt całej operacji wymiany przewyższa nasze możliwości finansowe. Wówczas warto zdecydować się na regenerację. Ogromną zaletą fachowo przeprowadzonej regeneracji sprzęgła jest jakość. Bazą do odbudowy pozostaje wciąż wysokiej jakości, oryginalne sprzęgło, bowiem fachowiec wymienia jedynie zużyte składniki.

Zdaniem specjalistów, dobrze zregenerowane sprzęgło prezentuje dużo wyższą wytrzymałość, staranność montażu i ogólną jakość materiałową niż budżetowy zamiennik, który nie wiadomo jak długo wytrzyma. Kolejnym aspektem przemawiającym za procesem odbudowy mechanizmu są szerokie możliwości zwiększania wytrzymałości sprzęgła. Jest to szczególnie istotne dla użytkowników aut poddanych tuningowi.

Producenci często stosują elementy o ściśle określonej wytrzymałości, które nie radzą sobie z wyższą mocą i momentem obrotowym po modyfikacji. Rozwiązaniem jest zakup akcesoryjnego zestawu sprzęgła lub właśnie regeneracja – w miejsce fabrycznych okładzin i innych komponentów, montowane są bardziej wytrzymałe części.

Jak przebiega proces regeneracji sprzęgła?

W pierwszej kolejności fachowiec wnikliwie oceni kondycję dostarczonego sprzęgła. Zbyt duże uszkodzenia, zużycie, dyskwalifikuje element – wówczas pozostaje nam wyłącznie wymiana. Specjaliści trudniący się regeneracją sprzęgieł zgodnie przekazują, że do odbudowy nadają się tylko mechanizmy, w których doszło do wytarcia/zużycia okładzin ciernych, zniszczenia sprężynek w tłumiku drgań skrętnych lub samego docisku. Cały proces opiera się na wymontowaniu zniszczonych elementów i zastąpieniu ich nowymi, często wytrzymalszymi odpowiednikami. Bazowanie na materiałach renomowanych marek pozwala uzyskać dużo wyższą jakość niż najtańsze zamienniki. Ważny aspekt stanowi również gwarancja udzielana na regenerację.

Ile kosztuje regeneracja sprzęgła?

Koszt odbudowy uzależniony jest od marki i modelu pojazdu. W przypadku popularnych samochodów, regeneracja sprzęgła nie będzie kosztowna z uwagi na dobry dostęp do szerokiego rynku części zamiennych. Zazwyczaj to kilkaset złotych, co stanowi 25-30 procent nowego elementu.

Regeneracja dwumasowego koła

Dwumasowe koło zamachowe ma w założeniu tłumić drgania. Montowane jest między jednostką napędową i skrzynią biegów. Składa się z łożysk, tarczy zabierakowej, a także koła masy pierwotnej.

Teoretycznie, żywotność „dwumasy” określa się na 150-250 tysięcy kilometrów, choć zdarzają się przypadki, gdy ten element poddaje się znacznie wcześniej. Pierwsze sygnały usterki objawiają się charakterystycznym hałasem z okolicy skrzyni biegów podczas uruchamiania i wyłączania jednostki napędowej, jak również nieprzyjemnymi wibracjami podczas pracy na biegu jałowym. Uszkodzone koło może też utrudnić zmianę biegów i płynne przyspieszanie.

Do regeneracji kwalifikuje się w momencie, gdy na powierzchni roboczej dostrzeżemy zarysowania, przebarwienia termiczne lub pęknięcia. Specjalistyczny warsztat zainstaluje nowe łożyska, ślizgi, sprężyny łukowe, a także tarczę zbierakową. Kolejny etap obejmuje szlifowanie i uzupełnianie niedoborów smaru.

W ostatniej fazie regeneracji element jest nitowany i wyważany. Warto zwrócić uwagę na klasę stosowanych części. Markowe zamienniki przywrócą fabryczną trwałość „dwumasy” i spokój na kolejne 200 tysięcy kilometrów. Cena regeneracji koła dwumasowego nie powinna przekroczyć połowy wartości nowego elementu.

Ekonomiczny sens regeneracji sprzęgła

Regeneracja sprzęgła i dwumasowego koła zamachowego ma finansowe uzasadnienie. Renomowany warsztat przywrócić mechanizmowi pełną sprawność, a zastosowanie dobrych komponentów zapewni wysoką trwałość. Oszczędności na poziomie kilkuset lub nawet kilku tysięcy złotych powinny dać do myślenia.