Regeneracja sprzęgła - czy warto i na czym polega?

Na czym polega regeneracja sprzęgła?

Regeneracja sprzęgła to proces odnowy jego poszczególnych elementów. Przebiega on w następujący sposób:

tarczę sprzęgłową na początku rozbiera się na części;

jej elementy poddaje się starannemu oczyszczeniu;

wymienia się zużyte okładziny cierne, a czasem także sprężyny tłumików drgań.

Odnowy sprzęgła można dokonać tylko wtedy, gdy jest ono jeszcze w miarę dobrym stanie, tzn. nie doszło do poważnych uszkodzeń typu pęknięcie piasty lub docisku sprzęgła czy awarii mechanizmu samoczynnej regulacji. W przypadku tak istotnych defektów, regeneracja układu zazwyczaj mija się z celem. Wtedy pozostaje nam tylko wymiana sprzęgła na zupełnie nowe.

Proces regeneracji sprzęgła, gdzie nie doszło do poważnych usterek, można wykonać w wielu prywatnych warsztatach samochodowych, ale też w punktach, które typowo nastawione są na naprawy sprzęgieł. Co ważne, koszt odnowy części zazwyczaj oscyluje w granicach 1/3 wartości nowego, oryginalnego elementu. Cena regeneracji sprzęgła to więc najczęściej około kilkuset złotych, podczas gdy nowe zakupione w ASO może kosztować nawet 2,5 tysiąca. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na takie rozwiązanie. Poza tym mechanicy przyznają, że profesjonalnie naprawione, oryginalne sprzęgło jest dużo lepszym rozwiązaniem niż zamontowanie taniego zamiennika, który prawdopodobnie po kilkunastu tysiącach kilometrów ponownie będzie nadawać się do wymiany.

Kiedy zrobić regenerację sprzęgła?

Regeneracja sprzęgła jest to ogólnie rzecz ujmując proces odnowy jego zużytych elementów. Nie jest jednak taką oczywistą sprawą, ponieważ nie każde sprzęgło nadaje się do tego, aby poddać je renowacji. Przede wszystkim nie może być ono poważnie zużyte czy uszkodzone - w takim wypadku niemożliwe staje się odbudowanie podzespołów. Dlatego, jeśli bierzemy pod uwagę możliwość poddania swojego samochodu temu zabiegowi, wówczas należy się zdecydować znacznie wcześniej niż w momencie awarii wspomnianych części.

Najlepszą metodą będzie poddawanie swojego auta okresowym przeglądom, które pozwolą w obiektywny sposób ocenić poziom zużycia elementu i podjąć decyzję o regeneracji bądź wymianie sprzęgła. W każdym przypadku może do tego dojść w różnym czasie - duży wpływ na to, jak eksploatowana jest część ma styl jazdy danego kierowcy.

Samodzielna regeneracja sprzęgła

Pamiętajmy, że sprzęgło jest bardzo ważnym elementem każdego pojazdu. Dlatego samodzielna regeneracja sprzęgła to dość odważny krok i podejmować się jej powinny osoby posiadające odpowiednią wiedzę techniczną w tym zakresie. Źle przeprowadzony proces może spowodować, że początkowo część będzie się dobrze sprawować, ale po krótkim czasie może dojść np. do zjawiska "ślizgania się" sprzęgła lub innego uszkodzenia, które pociągnie za sobą konieczność dokonywania kolejnych kosztownych napraw. Warto więc rozważyć czy potencjalna oszczędność, w późniejszym czasie nie wygeneruje jeszcze większych kosztów.