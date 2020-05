Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm wycenione. Ponad 800 tysięcy złotych

Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm - ceny i konkurenci

Alfa Romeo Giulia Q kosztuje 390 800 zł, Mercedes-AMG C 63 S - 453 100 zł, a Audi RS5 quattro (A4 w wersji RS dostępne jest tylko jako kombi) wyceniono na 410 000 zł. Na nowe BMW M3 wciąż czekamy, ale możemy się spodziewać, że cena będzie podobna i przekroczy 400 000 zł. Nic więc dziwnego, że ponad 800 tysięcy złotych, na jakie Alfa Romeo wyceniła Giulię GTA, robi tak piorunujące wrażenie. To praktycznie dwukrotnie więcej. W Europie Alfa Romeo Giulia GTA kosztuje dokładnie 176 500 euro, a wersja GTAm - jest o 5000 euro droższa (przy kursie z 4 maja to niecałe 23 tys. zł). Absurdalnie wysoką cenę tłumaczyć może fakt, że Giulie GTA będą ściśle limitowane - powstanie tylko 500 egzemplarzy.

Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm - co to za wersje?

Alfa Romeo Giulia GTA powstała na bazie topowej wersji Quadrifoglio (od jakiegoś czasu z nazwy zniknęło słowo Verde i najmocniejsze Alfy nazywają się po prostu Q, a nie QV). Wracająca po tylu latach nazwa GTA (Gran Turismo Alleggrita, użyto jej w 1965 r. w Giulii Sprint) nie ogranicza się oczywiście tylko do agresywnego pakietu stylistycznego. Alfę Romeo Giulię odchudzono o około 100 kg, co oznacza, że GTA waży 1520 kg. Wzmocniono też pracujący pod maską silnik - w tym wydaniu podwójnie doładowane V6 o pojemności 2,9 litra ma dostarczać kierowcy aż 540 KM. Pierwsza setka na liczniku? Kwestia 3,6 sekundy.

GTA to w skrócie wzmocniona i odchudzona Giulia Q, ale GTAm to już prawdziwie ekstremalna wersja. Na zdjęciach rozpoznacie ją po wielkim spojlerze oraz wyścigowym wnętrzu. Bo Giulia GTAm to sedan dwuosobowy ze zwiększonym o 50 mm rozstawem kół, poważnie przeprojektowanym zawieszeniem, kubełkowymi fotelami, klatką bezpieczeństwa i 6-punktowymi pasami bezpieczeństwa. Choć GTAm stworzono z myślą o torach, to jest to auto dopuszczone do ruchu ulicznego.

Tak jak wspomnieliśmy we wstępie, Alfa Romeo Giulia GTA będzie ściśle limitowana. To prezent Alfy dla największych miłośników marki na jej 110. urodziny. Ci którzy zdecydują się na zakup wyjątkowego sedana mogą liczyć na pomoc i asystę specjalnego ambasadora marki oraz kilka prezentów. Choćby pokrowiec na samochód, strój wyścigowy Alpinestar z kaskiem oraz kurs Alfa Romeo Driving Academy pod okiem najlepszych kierowców włoskiej marki.

