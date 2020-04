Alfa Romeo Giulietta pożegna się z nami w tym roku. Jej miejsce zajmie SUV Tonale

Alfa Romeo Giulietta najlepsze lata ma już za sobą. Jak podaje serwis CarSalesBase najwięcej sztuk tego modelu Alfa Romeo dostarczyła na europejski rynek w 2011 roku. Było to 78 911 samochodów. W zeszłym roku roczna sprzedaż to już tylko 15 690 aut. Dla porównania lider na Starym Kontynencie, VW Golf, mógł w 2019 r. pochwalić się wynikiem 410 799 zarejestrowanych sztuk. W rozmowie z Autocar Fabio Migliavacca przyznał, że "zaprzestanie produkcji Giulietty jest przewidywane jeszcze przed końcem tego roku".

Jeszcze jakiś czas temu informowaliśmy, że Alfa Romeo szykuje zupełnie nową generację Giulietty. Miała to być najbardziej sportowa propozycja w segmencie, bo Alfa planowała, żeby Giulietta była samochodem tylnonapędowym i zajęła na rynku miejsce BMW serii 1. Nowa jedynka dostępna jest z napędem na przód lub 4x4 xDrive.

Włosi musieli jednak zmienić plany ze względu na słabą sprzedaż swoich nowych samochodów. Marka skupi się na najbardziej dochodowych modelach. Co to oznacza? Że w segmencie C Alfa Romeo rzuciła wszystkie siły na projekt Tonale. Nowy SUV powinien wejść do sprzedaży już w przyszłym roku. Na szczegóły techniczne wciąż czekamy, ale wiemy już, że na liście jednostek napędowych znajdziemy nowoczesną hybrydę typu plug-in. Co z Giuliettą? Na razie nie powinniśmy spodziewać się kolejnej generacji. Choć w tym przypadku warto postawić mały znak zapytania. Koncerny FCA i PSA nie dawno się połączyły. Możliwe, że Giulietta jeszcze powróci, ale już na bazie któregoś z francuskich aut.