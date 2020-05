Nissan - 5 najlepszych modeli marki. Najnowsze technologie w pięknym obudowaniu

Najlepsze nissany - co oferuje się klientom indywidualnym w salonach?

5 najlepszych modeli marki Nissan? Nim je wybierzemy, warto prześledzić oferty japońskiego producenta skierowane do indywidualnych odbiorców. Znajdziemy w nich następujące samochody:

Nissan Qashqai - od 84 080 zł

Nissan GT-R - od 527 000 zł

Nissan Juke - od 67 600 zł

Nissan Micra - od 52 040 zł

Nissan 370z - od 182 000 zł

Nissan X-Trail - od 105 500 zł

Nissan Leaf - od 118 000 zł

Nissan Navara - od 125 750 zł

Nissan Evalia - od 167 500 zł

Czy któryś z nich powtórzy niewątpliwy sukces modeli takich, jak Nissan Skyline, Nissan Patrol lub choćby Nissan Altima? Może więcej będzie chętnie kupowanych i bardzo praktycznych pojazdów w rodzaju Nissana Note? Przyjrzyjmy się im bliżej. Oto 5 najlepszych modeli marki w różnych klasach.

Czy warto kupić Nissana? Odrobina luksusu

Nissan GT-R to duża porcja luksusu i najdroższa maszyna w całej stawce. Co poza tym go wyróżnia? Japońska firma opiera promocję tego modelu na trzech filarach:

''osiągi marzeń'';

''jeszcze lepsze wrażenia z jazdy'';

''kwintesencja kontroli''.

Ma być szybko, ale też wygodnie i bezpiecznie. Wszystko okraszone pięknym i raczej sportowym designem, któremu nie brak luksusu.

Mały nissan? Nissan Micra

Nissan Micra oferowany obecnie w firmowych salonach to niewielkie miejskie auto, które jednak czerpie pełnymi garściami z nowoczesnych technologii. Rozsądna cena zgrana została z 300 litrami przestrzeni bagażowej, niską emisją spalin i stosunkowo małym zużyciem paliwa. Alternatywą jest bogatsza wersja sprzedawana pod nazwą Nissan Micra N-Tec.

Duży nissan - popularny Nissan "Kaszkaj''

Udoskonalony miejski SUV po liftingu (Nissan Qashqai 2018) to także jeden z przebojów marki z kraju kwitnącej wiśni. W 2019 roku zajął 15 miejsce wśród najlepiej sprzedających się aut na świecie. Do wyboru mamy nowe silniki benzynowe, które umożliwią ograniczenie kosztów użytkowania i poprawę osiągów. Także w tym przypadku można się pokusić o wersję bogatszą.

Nissan osobowy w rozsądnej cenie - Nissan Leaf

Nowy Nissan Leaf to propozycja auta osobowego, gdzie technologia odgrywa największe znaczenie. Model jest całkowicie elektryczny - z dwoma akumulatorami na jazdę po mieście (do 270 km) lub na długie trasy (3865 km). Do tego jest ładnie zaprojektowany i całkiem ładowny.

Nissan dla całej rodziny - Nissan Evalia

Model Nissana to także siedmioosobowy Nissan Evalia. Również ta propozycja to maszyna elektryczna. Dystans ponad 200 km na jednym ładowaniu stał się jak najbardziej możliwy. Dodatkowo posiada kilka opcji napełnienia baterii - między innymi szybkie ładowanie od 20 do 80 proc.