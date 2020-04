Nowy Nissan X-Trail zadebiutuje w przyszłym roku. Wiadomo jak będzie wyglądał - jest dużo zmian

Wygląd nowego Nissana X-Trail miał być tajemnicą. Jednak portal AutoGaleria.pl dotarł do pierwszych szkiców, które wyciekły z urzędu patentowego z Brazylii. Widać na nich duże zmiany w stylistyce japońskiego SUV-a. Tam co prawda model ten nazywa się Rogue, ale to to samo co nasz europejski X-Trail.

Większy brak Juke'a

Marka postanowiła upodobnić swojego największego zawodnika do modelu Juke - z przodu pojawiły się podwójne lampy i bardziej agresywnie stylizowany zderzak. Nie zabrakło też modnych w ostatnim czasie przetłoczeń. Tylny zderzak umieszczono nieco wyżej (co może zaowocować lepszym kątem zejścia), a klapa bagażnika będzie ustawiona bardziej pionowo. Zapewni to większą przestrzeń bagażową i więcej miejsca dla pasażerów podróżujących w trzecim rzędzie siedzeń (bo X-Trail występuje w wersji 7-osobowej).

Nissan Rogue 2021, Nissan X-Trail - szkice patentowe Nissan

Powiew świeżości pojawi się też we wnętrzu. Okrągłe nawiewy, cyfrowe zegary (to już chyba norma w tym segmencie, choć w przypadku Nissana będzie to pierwszy model z takim rozwiązaniem) czy nowoczesny system multimedialny z dużym ekranem, to pozycje obowiązkowe.

A co pod maską?

Póki co nie wiemy jakie silniki zagoszczą pod maską nowego X-Traila. Można jednak przypuszczać, że Nissan postawi na sprawdzone jednostki z obecnej gamy modelowej, czyli benzynowy 1.3 TCe o mocy 140 KM i wysokoprężny 1.7 dCi o mocy 150 KM. Obie jednostki znajdziemy także w ofercie obecnej generacji Qashqaia.