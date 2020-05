Dodatki do samochodu - modne wnętrze auta

Przydatne rzeczy do samochodu

Samochód jako miejsce, w którym spędzamy dużo czasu, powinien być właściwie i ergonomicznie wyposażony. Producenci gadżetów do auta prześcigają się w tworzeniu coraz to nowych udogodnień dla kierowców i pasażerów, które mają na celu poprawę komfortu i wygody podczas odbywanych podróży. Pamiętajmy jednak, że jak w każdej dziedzinie życia, także tu powinniśmy unikać przesady - zbyt dużo dodatków do samochodu również nie jest dobrym rozwiązaniem.

Kiedy planujemy doposażyć nasz pojazd w przydatne rzeczy, warto przede wszystkim zastanowić się czego tak naprawdę potrzebujemy. Niech wyborem dodatków do samochodu kieruje rozsądek i pragmatyzm, a nie dusza gadżeciarza. Przydatne akcesoria warto najpierw obejrzeć w Internecie i sprawdzić opinie osób, które je użytkują. Dopiero po takim głębszym rozeznaniu można zdecydować się na zakupy.

Do samochodu: akcesoria, które warto posiadać

Najlepsze gadżety do samochodu to takie, które są funkcjonalne i poprawiają wygodę i bezpieczeństwo jazdy. Co warto mieć w swoim samochodzie?

uchwyt do telefonu - to chyba jeden z najpopularniejszych obecnie gadżetów do samochodów. Każdy posiada bowiem komórkę, z której od czasu do czasu trzeba skorzystać podczas jazdy. Uchwyt umożliwia zrobienie tego w sposób szybki, bez nadmiernego rozpraszania kierowcy;

odświeżacze powietrza - w postaci coraz fajniejszych, designerskich gadżetów, które nie tylko umilają nam jazdę roztaczając wokół ładny zapach, ale także świetnie wyglądają i są efektownym dodatkiem do auta;

uchwyt na puszkę lub kubek - jeśli od czasu do czasu odbywasz długie podróże, będzie to świetne rozwiązanie, które umożliwi ci picie kawy bez konieczności zatrzymywania się na postój, ale również bez obaw o zalanie ubrania czy tapicerki napojem.

Gadżety motoryzacyjne, czyli elektroniczne zabawki do auta

Elektroniczne gadżety do auta stanowią bardzo rozbudowany segment wyposażenia pojazdów. Są one znacznie droższe i bardziej wartościowe niż wspomniane wyżej drobne akcesoria, ale dzięki nim łatwiej prowadzi nam się pojazd nawet w trudnych warunkach. Najlepsze gadżety elektroniczne do auta, które warto mieć to:

nawigacja GPS - to rzecz, bez której ciężko się obyć jeśli sporo podróżujemy. Nie ma już potrzeby wertowania map czy zaczepiania przechodniów z pytaniem o drogę. Nawigacje aktualizują się na bieżąco, dzięki czemu mamy natychmiastową wiedzę o remontach i utrudnieniach na drodze - bez problemu trafimy w każde miejsce na świecie;

kamera cofania - to kolejny gadżet, jaki możemy zamontować w swoim samochodzie, a który ułatwi nam parkowanie i cofanie, zwłaszcza w miejscach wąskich, gdzie łatwo o stłuczkę;

mata masująca na fotel kierowcy - to fajny gadżet do samochodu osoby, która dużo podróżuje - wystarczy podłączyć ją do gniazda zapalniczki, by móc cieszyć się przyjemnym masażem podczas trasy.

Najnowsze gadżety do samochodu znajdziemy w sklepach motoryzacyjnych, lub też za pośrednictwem stron internetowych producentów takiego wyposażenia.

Artykuły do samochodu, czyli dbamy o czystość

Dużą gamę gadżetów do samochodów stanowią akcesoria do pielęgnacji i czyszczenia. Warto zwrócić uwagę na to, jak poprawnie dbać o czystość pojazdu i zaopatrzyć się w kilka przydatnych gadżetów do sprzątania samochodu.

odkurzacz bezprzewodowy - to doskonały zakup. Można go używać w każdej sytuacji, gdyż większość modeli ma możliwość ładowania akumulatora; dzięki niemu bardzo szybko uporządkujemy nasz pojazd - odkurzymy kanapę, fotele, dywaniki;

szczotka teleskopowa do szyb - dzięki niej bez wysiłku dokładnie wyczyścimy wewnętrzną i zewnętrzną stronę szyb i lusterek. Jest to niezwykle istotna czynność z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa na drodze;

chusteczki nasączone środkiem czyszczącym - znajdziemy takie, które nadają się do kokpitu, do tapicerki, ale też nabłyszczające do karoserii; chusteczki pozwalają szybko sprzątnąć kurz i brud zalegający na desce rozdzielczej i innych powierzchniach w samochodzie.

