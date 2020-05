Uchwyt na telefon. Wybieramy ergonomiczny model

Uchwyt do telefonu: konieczność czy zbędny gadżet?

Uchwyt do telefonu to jeden z gadżetów samochodowych, które coraz bardziej zyskują na popularności. Jeśli samochodem jeździsz tylko okazjonalnie i na krótkich dystansach to raczej sobie bez niego poradzisz. Co innego jeżeli spędzasz w nim dużo czas, np. ze względu na charakter wykonywanej pracy. W takim przypadku na pewno będzie to urządzenie, które usprawni proces prowadzenia rozmowy podczas jazdy, a także podniesie poziom bezpieczeństwa, gdyż sprawi że nie będziesz musieć szukać dzwoniącego telefonu ani trzymać go w czasie rozmowy, co pamiętajmy jest karane mandatem i punktami karnymi.

Uchwyt na telefon do samochodu: jaki wybrać?

Uchwyt na telefon do samochodu powinien posiadać kilka ważnych cech, które sprawią, że jego użytkowanie będzie bezproblemowe. Czym kierować się przy jego wyborze? Otóż warto wziąć pod uwagę:

jakość wykonania - wiele uchwytów kusi atrakcyjną ceną, jednak często zdarza się, że za niską kwotą podąża też słaba jakość materiałów i wykonania. Akcesoria takie w pewnym sensie można nazwać jednorazowymi, gdyż zazwyczaj po jednym lub dwóch użyciach ulegają uszkodzeniom, które wykluczają możliwość ich dalszego użytkowania;

duży zakres ustawień - jest to wygodne, zwłaszcza gdy z samochodu korzystają różne osoby lub kiedy w uchwyt wkładane jest kilka innych telefonów. Przydaje się także przy zmieniającej się pogodzie - czasem aby zobaczyć zawartość ekranu trzeba go różnie ustawiać ze względu na kąt padania promieni słonecznych.

Uchwyt samochodowy wielofunkcyjny

Wybierając uchwyt samochodowy bierzmy pod uwagę to, że współcześnie bardzo szybko zmieniamy telefony, co oznacza, że musi mieć on regulowany rozmiar tak, aby łatwo można go było dostosować do aparatów różnych rozmiarów. Im większy zakres regulacji tym lepiej. Uchwyt bowiem może służyć nie tylko jako podpórka telefonu, ale także innych urządzeń, z których korzystamy podczas jazdy, jak np. nawigacja samochodowa.

Uchwyt do telefonu do samochodu: jak zamontować?

Montowanie uchwytu do telefonu do samochodu zazwyczaj nie nastręcza większych problemów. To, w jaki sposób i w jakim miejscu będzie on przytwierdzony w kabinie zależy od jego rodzaju. Na rynku akcesoriów samochodowych dostępne są:

uchwyty na telefon mocowane za pomocą przyssawki do szyby - to chyba najpopularniejszy rodzaj tego akcesorium. Uchwyty na szybę są bowiem dość solidne, a ich zaletą jest też to, że nawet podczas mocnego hamowania istnieje minimalne ryzyko odpadnięcia. Równie łatwy jest w ich przypadku montaż i demontaż. Wystarczy odtłuścić miejsce na szybie gdzie chcemy umieścić przyssawkę, następnie przyłożyć ją do niego i wcisnąć przycisk, który powoduje przytwierdzenie uchwytu do powierzchni. Aby go zdjąć ponownie wciskamy guzik, który zwalnia mechanizm;

uchwyt do kratki nawiewu - to również ciekawe rozwiązanie. Główną jego zaletą jest to, że nie ogranicza nam on w żaden sposób widoczności, a urządzenie znajduje się w zasięgu ręki; niemniej jednak istnieją też wady tego rozwiązania - telefon może się nagrzewać i ograniczać wentylację; montaż jest łatwy, gdyż wystarczy wsunąć zaczepy uchwytu w kratkę wentylacyjną samochodu;

uchwyt magnetyczny - to model mocowania telefonu, który zyskuje na popularności. Zawdzięcza to temu, że można go umieścić w dowolnym miejscu w kabinie, jest dość stabilny i dobrze podtrzymuje urządzenie; łatwo się go montuje - wystarczy umieścić magnes w dowolnym miejscu w kabinie a drugi przyczepić do obudowy swojego smartfona.

Najlepszy uchwyt do samochodu na telefon: opinie

Wiadomo, że decyzja o tym, który uchwyt do samochodu na telefon jest najlepszy jest bardzo indywidualna. Uzależniona jest ona od wielu czynników, jak np. częstotliwość użytkowania, jakość wykonania, poziom stabilności urządzenia, łatwość umieszczania i wyjmowania telefonu. Aby wybrać odpowiedni uchwyt warto przetestować kilka modeli i wyrobić sobie własną opinię na temat tego sprzętu.

