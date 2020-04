Praktyczne akcesoria samochodowe - co kupić?

Niedrogie akcesoria samochodowe

Akcesoria samochodowe to niezwykle przydatne drobiazgi, które podwyższają komfort jazdy i użytkowania pojazdu. Większość z nich jest naprawdę niedroga - koszt uchwytu do telefonu lub praktycznej ściągaczki do szyb waha się od kilku do kilkudziesięciu złotych. Szczególnie ważną rolę takie udogodnienia odgrywają dla osób, które spędzają wiele godzin za kółkiem. Akcesoria samochodowe w podróży dla zawodowych kierowców, poprawiają nie tylko wygodę jazdy, ale także jej bezpieczeństwo. Będą one odpowiednie także do dalszych wyjazdów turystycznych.

Akcesoria do samochodów dostawczych to między innymi:

pokrowce na fotele, które można bez problemu prać w razie zabrudzenia podczas pracy;

kamery cofania i duże monitory LCD - szczególnie przydatne przy konieczności parkowania dużym samochodem w mieście;

uchwyty na telefon lub nawigację;

różnorodne tablice imienne;

uchwyty na kubki;

skrzynki narzędziowe.

Akcesoria samochodowe do mycia

Nie da się ukryć, że wiele z dostępnych udogodnień samochodowych związane jest z koniecznością utrzymania pojazdu w czystości. Nie chodzi tu bynajmniej o kabinę, bo to jest w głównej mierze kwestia poczucia estetyki kierowcy. Akcesoria samochodowe do mycia mają przede wszystkim wpływać i poprawiać bezpieczeństwo na drodze. Czyste szyby są w takim przypadku podstawą, gdyż zapewniają maksymalną widoczność. Ważne jest też, aby tablice rejestracyjne były widoczne, zwłaszcza dla policji, która za nieczytelną rejestrację może nałożyć mandat na kierującego. Jakie przyrządy do dbania o czystość samochodu znajdziemy na rynku?

akcesoria samochodowe do szyb - pozwalają m.in. w szybki sposób usunąć nadmiar wody z naszych szyb podczas mycia lub tuż po wyjechaniu z myjni samochodowej;

myjki z teleskopową rączką - dokładnie myjące elementy w najbardziej niedostępnych i oddalonych zakamarkach;

chusteczki z woskiem - nadają lakierowi połysk po umyciu;

ściereczki z mikrofibry - doskonale pochłaniają nadmiar płynu i pozwalają doczyścić szyby i lakier, nie pozostawiając na ich powierzchni nieestetycznych "kłaczków";

rękawica do mycia samochodu - jest dużo wygodniejsza niż zwykła gąbka, bo nie wyślizguje się z rąk i zabezpiecza dłonie przed kontaktem z chemikaliami używanymi do czyszczenia karoserii.

Akcesoria samochodowe do telefonu

Akcesoria samochodowe do telefonów komórkowych to chyba najczęściej wybierany dodatek do auta. Każdy z nas ma telefon, który coraz częściej podczas podróży służy również jako nawigacja. Istnieje więc konieczność stabilnego umocowania urządzenia w miejscu łatwo dostępnym i widocznym. Taką funkcję spełniają różnego typu uchwyty. Mogą one także stanowić idealne akcesoria samochodowe na prezent. W sklepach możemy znaleźć:

uchwyty na przyssawkę - to głównie akcesoria do samochodów osobowych; są proste w obsłudze, wytrzymałe, pozwalają na dowolne manewrowanie wyświetlaczem komórki, co jest niezwykle ważne podczas jazdy. Dodatkowo ich cena jest stosunkowo niewygórowana;

uchwyt do kratki wentylacyjnej - to drugi rodzaj uchwytów na telefon, których zdecydowaną zaletą jest to, że nie ograniczają pola widzenia kierowcy i znajdują się blisko pod ręką;

uchwyt magnetyczny - jego największą zaletą jest to, że można go umiejscowić w dowolnie wybranym miejscu - wystarczy przykleić magnes na wybranej powierzchni, a drugi na obudowie telefonu i gotowe!

Istnieje również kategoria - urządzenia i akcesoria do samochodów elektrycznych. Znajdziemy tam między innymi:

słupy stacji ładowania w różnych wariantach;

przewody ładowania dostosowane do danego modelu;

torby na kabel do ładowania samochodu.