Samochód elektryczny naładujemy... z latarni. Energa startuje z ciekawym programem

Gość: AKluko pół godziny temu 0

Proszę Pana Redaktora aby nie pisał nie potwierdzonych wiadomości. W mojej ocenie lądowanie pradem w przedziale 11-22 kW to szybkie lądowanie. Takie lądowanie jest możliwe przez wtyczki szybkiego ładowania montowane w pojazdach. Z uwagi na fakt, ze w przypadku wolniejszego ładowania korzysta się z podłączenia fabrycznego, w zależności od wersji pojazdu jest to 3,6/7,2 kW. Lądowanie Nissan Leaf (30,40,60 kW baterii) w warunkach idealnych z latarni trwało by przy mocy 20kW 1,5/2,5/4 godziny. Przecież to jest czas od 0 do 100% a nigdy nie schodzimy poniżej 15% i zazwyczaj oszczędzamy baterie ładując ja do 80-85%. Każdy z czasów skraca się zatem do czasu robienia zakupów, fryzjera, mszy. Niemcy przecież wprost wskazują ze będą dążyć do budowy tego typu ładowarek a nie 50-150 kW. Po prostu koszt użytkowania tych wskazanych w tekście dla użytkownika jest 3x tańszy.

MKluko - użytkownik Nissan Leaf