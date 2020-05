Historia samochodu - jak ją sprawdzić?

Historia samochodu a kupno

Historia samochodu to jeden z elementów, który powinniśmy jako potencjalni kupujący skrupulatnie prześledzić. Auto z drugiej ręki, mimo cudownego wyglądu i pierwszego wrażenia jakie na nas robi, może okazać się niesprawne. Dlatego decydując się na zakup na rynku wtórnym, zawsze w pierwszej kolejności sprawdź historię auta. Już to da ci pewien obraz modelu, w który jesteś gotów zainwestować.

Co daje nam możliwość sprawdzenia historii pojazdu?

pozwala na weryfikację przebiegu auta - jest to dość istotne, gdyż ilość przebytych przez samochód kilometrów świadczy, w pewnym sensie o poziomie jego wyeksploatowania. Pamiętajmy jednak, że oszuści chwytają się coraz bardziej wyrafinowanych sposobów, aby ukryć fakt manipulowania przy liczniku. Dlatego kupując używany samochód, zwłaszcza zagraniczny, starajmy się potwierdzić przebieg nie tylko na podstawie książki serwisowej, ale wszelkich możliwych źródeł, jak np. baza danych ASO, krajowy i zagraniczne systemy typu CEPiK itd.;

sprawdzenie czy pojazd nie uczestniczył w kolizji - to pozwala na uniknięcie późniejszych problemów wynikłych z ewentualnego uszkodzenia podzespołów, którego na pierwszy rzut oka nie widać, a które może się ujawnić podczas użytkowania auta.

Jak sprawdzić historię samochodu?

Rzetelne sprawdzenie pojazdu, powinniśmy zacząć od przeanalizowania danych o nim. Warto zebrać wszelkie dostępne dokumenty: książkę serwisową, faktury za naprawy, wydruki z ASO itp. To wszystko zebrane razem może naprowadzić na ewentualne nieprawidłowości.

Historia pojazdu po numerze VIN - można znaleźć w dostępnej w Internecie Centralnej Ewidencji Pojazdów. Dzięki niej prześledzimy m.in.:

podstawowe dane techniczne pojazdu (silnik, rodzaj paliwa, liczba miejsc itp.);

historię rejestracji oraz badań technicznych;

historię pojazdu pod kątem przebiegu, zmian właścicieli;

aktualność polisy ubezpieczeniowej.

W bazie znajduje się też zakładka "dane zagraniczne”, gdzie można uzyskać informacje na temat auta pochodzące z zagranicy. Historia pojazdu wyświetla się za darmo każdemu, kto chce ją poddać kontroli - wystarczy posiadać odpowiednie dane.

Historia samochodu za darmo

Historię pojazdu z Polski po 2014 roku można z łatwością sprawdzić za pomocą usługi Historia Pojazdu, dostępnej na platformie gov.pl. Dane tam zawarte zaciągane są z Centralnej Ewidencji Pojazdów oraz rejestrów zagranicznych. Usługa jest całkowicie bezpłatna. Jej minusem jest to, że musimy posiadać sporo danych, aby dokonać sprawdzenia historii pojazdu, tak więc nie obędzie się bez pomocy właściciela. Jak to zrobić?

wejdź na stronę historiapojazdu.gov.pl;

wpisz w wyznaczone pola numer rejestracyjny, numer VIN i datę pierwszej rejestracji pojazdu;

kliknij przycisk "Sprawdź pojazd";

wyświetlone informacje możesz pobrać w formacie PDF i wydrukować.

Sprawdzanie pojazdu przed zakupem to szansa na to, aby nie stać się ofiarą oszustwa. Niestety w dzisiejszych czasach ludzie trudniący się handlem samochodami często nie są do końca szczerzy, co do historii samochodów, które oferują. Zysk jest ważniejszy niż uczciwość wobec klienta. Pamiętajmy jednak, że nie jesteśmy całkowicie bezbronni wobec nieuczciwych sprzedawców. Samochody używane objęte są bowiem rękojmią, czyli jeśli sprzedawca ukrył przed nami wady produktu możemy żądać od niego zadośćuczynienia lub nawet odstąpienia od umowy. Nie ukrywajmy jednak, że dochodzenie swoich praw w takim przypadku bywa dość trudne i czasochłonne, dlatego zdecydowanie lepiej przed zakupem dokonać dokładnego sprawdzenia historii samochodu, niż później żałować nieudanej inwestycji.