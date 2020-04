Samochód z dużym przebiegiem - czy warto kupić?

Samochód z dużym przebiegiem - na co zwracać uwagę?

Kupując samochód większość osób zwraca przede wszystkim uwagę na stan licznika kilometrów. I jest to zupełnie normalne, gdyż liczba ta może wskazywać na poziom wyeksploatowania pojazdu. Niemniej jednak, nie zawsze spora ilość przejechanych km świadczy o kompletnym zużyciu auta i tym samym dyskwalifikuje je jako potencjalny egzemplarz do kupienia:

REKLAMA

pamiętajmy, że na naszym rynku funkcjonuje wiele samochodów, które poddane zostały manipulacjom w zakresie stanu licznika, tak więc to, że oficjalnie samochód ma niewielki przebieg nie świadczy, że faktycznie nie jest zużyty pod względem mechanicznym;

duża ilość przejechanych kilometrów nie dyskwalifikuje pojazdu - jeśli był on właściwie serwisowany, garażowany, a wszystkie naprawy i wymiany płynów przeprowadzane na czas, co jest udokumentowane w odpowiedni sposób, wtedy bez większych obaw możemy zainwestować w taki egzemplarz.

W przypadku kupna samochodu z dużym przebiegiem, należy skontrolować stan silnika - ewentualna awaria może kosztować sporo - w grę wchodzą kwoty zapewne przewyższające wartość rynkową pojazdu.

Czy warto kupić samochód z dużym przebiegiem?

Kiedy trafiamy na ofertę w miarę nowego auta z dużym przebiegiem oznacza to:

że jego właściciel dużo podróżował prywatnie;

samochód był wykorzystywany w celach służbowych.

W zależności od tego musimy zastanowić się, czy warto inwestować w taki samochód z dużym przebiegiem. Jeśli maszyna była użytkowana prywatnie, a wszystkie dokumenty potwierdzają, że właściciel dokładał wszelkich starań, aby zadbać o jej stan techniczny, wówczas warto podjąć ryzyko. Gorzej jeśli wszystko wskazuje na to, że auto służyło do celów służbowych. Pojazdy te przeważnie serwisowane są na bieżąco. Problem jest natomiast w sposobie ich użytkowania. Zazwyczaj nie są one zbytnio szanowane przez użytkowników, którzy dodatkowo często zmieniają się, a tym samym poprzez zróżnicowany styl jazdy, w różny sposób eksploatują poszczególne podzespoły pojazdu.

Jak dbać o auto z dużym przebiegiem?

Kupując auto, które na liczniku ma kilkaset tysięcy kilometrów należy się liczyć z koniecznością wykonania natychmiast po zakupie kilku napraw. Niestety części się zużywają i aby zadbać o swoje bezpieczeństwo nie należy odkładać tego zbyt długo. Nawet jeżeli mamy do czynienia z stosunkowo młodym samochodem z dużym przebiegiem, musimy dokonać sprawdzenia najistotniejszych układów, w tym m.in. hamulcowego. Ponadto:

w przypadku samochodu z dużym przebiegiem konieczna może okazać się również wymiana oleju, zwłaszcza gdy sprzedający nie będzie w stanie precyzyjnie określić, kiedy wykonano ostatnią;

często kupujący zastanawiają się, czy można założyć gaz do auta z dużym przebiegiem. Teoretycznie nie ma ku temu większych przeciwwskazań. Konieczne jest jednak, aby instalację wykonał mechanik o sprawdzonych kompetencjach - niepoprawnie czy niedbale założone LPG może pogorszyć stan silnika, a tym samym przyczynić do poważnej awarii.