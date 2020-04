GDDKiA zapowiada koniec prac na kolejnym węźle autostrady A1. Skorzystamy z niego w wakacje

Zobacz wideo Kto jest lepszym kierowcą - kobieta czy mężczyzna?

Obwodnica Częstochowy to zdecydowanie jeden z najważniejszych odcinków autostrady A1 i jednocześnie jedna z najbardziej istotnych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Miejsce to od dawna było wąskim gardłem na trasie północ-południe i udręką dla kierowców. Ruch udało się upłynnić dopiero w grudniu minionego roku, gdy otwarto autostradowy odcinek obwodnicy. Droga wciąż nie została jednak ukończona w 100 procentach, a prace potrwają prawdopodobnie do końca 2021.

GDDKiA zapowiada: kolejny węzeł na A1 do wakacji

Teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zapowiedziała, że prace na kolejnym węźle autostrady A1 zostaną niebawem zakończone. To węzeł Częstochowa Blachownia, który umożliwi dojazd do miasta poprzez drogę krajową nr 46. GDDKiA pokazuje jego plan na poniższej mapce:

Węzeł na autostradzie A1 umożliwiający dojazd do Częstochowy poprzez drogę krajową nr 46 w budowie fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Węzeł Częstochowa Blachownia wciąż jest w budowie. Obecnie trwają na nim roboty asfaltowe - w najbliższych dniach wbudowanych zostanie łącznie prawie dwa tysiące ton masy mineralno-asfaltowej - tłumaczy GDDKiA. Położone zostaną dwie warstwy nawierzchni (podbudowa i wiążąca), które zostaną ułożone na odcinku 170 metrów DK46 oraz prawie 200 metrów łącznic i ronda nowego węzła.

GDDKiA planuje zakończyć układanie nawierzchni do końca kwietnia. Równolegle prowadzone są jednak prace wykończeniowe - m.in. brukarskie związane z wykonaniem pierścienia ronda, wysp kanalizujących, chodników i tym podobnych.

Ułożenie warstw konstrukcyjnych drogi DK46 ma pozwolić na przeprowadzenie zmiany organizacji ruchu w tym miejscu. Przełożony zostanie ruch wahadłowy na przeciwną jezdnię - relacji Częstochowa - Opole. Dzięki temu możliwe będzie sfrezowanie nawierzchni jezdni, po której obecnie jeżdżą kierowcy. Układanie wierzchniej warstwy ścieralnej nawierzchni ma zostać ukończone w drugiej połowie maja.

GDDKiA przewiduje, że ukończony węzeł Częstochowa Blachownia zostanie oddany do użytku "do wakacji".

DK46. Kończą się prace na węźle Częstochowa Blachownia. Ma być gotowy do wakacji fot. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Autostrada A1 wciąż w budowie

W pobliżu Częstochowy wciąż pozostało trochę prac do wykonania. W najbliższych dniach na węźle Częstochowa Blachownia oraz oddanych już wcześniej do użytku węzłach Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ montowane będzie oświetlenie. O umowie na realizację tych prac informowaliśmy na początku kwietnia.

Konieczna pozostaje jeszcze przede wszystkim budowa dróg serwisowych i technicznych, a także MOP-ów - Gorzelanka Wschód i Zachód oraz Wierzchowisko Wschód i Zachód, a także Obwód Utrzymania Autostrady Lgota.

Na reszcie autostrady A1 w realizacji jest pozostałych pięć odcinków, które pozwolą połączyć A1 w całość. Prace realizowane są w podziale na pięć kontraktów, a na całej długości powstaną dwie jezdnie o nawierzchni z betonu cementowego, po trzy pasy ruchu. Pierwszymi odcinkami pojedziemy w 2021 roku, a całość zostanie sfinalizowana w 2022 r. Wtedy też pokonanie całej 580-kilometrowej trasy od Gdańska do granicy z Czechami zajmie niespełna pięć godzin.