Obwodnica Częstochowy A1. Co dzieje się na placu budowy? Czas na oświetlenie

Eko jazda polega na tym ,że :

1. Załóżmy , że kierowca stoi na czerwonym świetle na skrzyżowaniu. Zmienia się na zielone , i co się dzieje ?

Wciska gaz i wykonuje wiraż piszcząc oponami .

Tutaj eko polega na łagodnym i powolnym skręcie , tak aby nie niszczyć opon , zawieszenia , sprzęgła i innych części samochodu . Po wykonaniu tego skrętu wrzucamy trzeci bieg , wyrównując tor jazdy .

Może się wam wydawać , że ten nawyk powoduje spowolnienie ruchu , ale uwierzcie , że jadąc w trasę na przykład na narty 1500 km , będziecie ciepło wspominać ten skręt w warunkach miejskich jadąc autostradą na bezludziu . Tak naprawdę po modernizacjach ostatnich miast nie ma tego za wiele.

2. Pedały. Chodzi o to , żeby nie naciskać , tylko „popychać” lekko , ponadto do gazu „ przylepiamy” na stałe buta , bez odrywania . Umożliwia to hamowanie silnikiem , ale też z mojej obserwacji wynika , że pasażerowie są spokojniejsi . Właśnie , co ty zrobiłeś dla swoich pasażerów ? Zadaj sobie to pytanie , nie jedziesz sam .

Hamulec. Też lekko popychamy , z zaznaczeniem , żeby nie zakleszczać klocków na tarczach przy dojeździe do stopu , albo przy gwałtownym hamowaniu . To się da , zdziwicie się ile miejsca przed wami jest do zatrzymania się .

3. Benzyna . Nie dajcie się oszukać na tańsze paliwo .

I tu znowu zakładamy , że kupujemy jakiś stary samochód . Co oprócz wizyty u mechanika (może ciągłych napraw ) możecie zrobić dla samochodu ? Ja proponuję najpierw zmienić olej , a potem udać się na stację po 98 Pb . I załóżmy , ze tak do końca . Czego wam życzę .

4. Krawężniki . Nie jeździmy po nich „zawsze i wszędzie” .

5. Spróbujcie „podzielić się” kulturą . Jak masz okazję puścić tira , to go puść ; on musi wyhamować 30 ton ładunku , jeśli go puścisz on ci będzie przyjazny , a ładunek na paletach w środku nie wywróci się .

6. Spalanie . Jest takie jak podaje producent tylko przy prędkości 80/90 km/h . To daje jakieś 3 litry mniej , ale trudno o to zadbać raczej w dzisiejszych czasach . Sprawdzałem , tankowałem do pełna i po 100 km znowu , naprawdę te 3 litry się da . ( jechałem specjalnie żeby to sprawdzić przed zakupem samochodu ).

7. Płyny do szyb . Raczej te na stacji , są bez metanolu . Połączenie samochodu na gaz i taniego płynu z metanolem równa się ZACZADZENIE .

8. Ja jeżdżę bez zapasowego koła , ale sami zdecydujcie nie będę namawiał w szczególności na trasę musi być .Ale do pracy ? czemu nie .

Podsumowując . Mam nadzieję , że w końcu zlikwidujemy czarne weekendy świąteczne . A o ile pamiętam , był taki jeden bez ofiar . Powodzenia !