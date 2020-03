Kultowe samochody z klocków LEGO, czyli co robić, jeśli nie masz co robić

Podobno nie dorastamy, tylko zmieniamy zabawki na nieco większe. A że w każdym z nas drzemie wewnętrzne dziecko, składanie klocków wydaje się idealnym powrotem do przeszłości i sposobem na relaks.

REKLAMA

LEGO, Porsche 911 RSR LEGO

Dla każdego coś innego

LEGO ma całą gamę nowych modeli samochodów. Pojazdy o wszelkich kształtach i rozmiarach, prototypy prawdziwych lub personalizowanych modeli - takie właśnie znajdują się w zabawkowej flocie LEGO. Możemy więc zbudować własne Porsche 911 RSR, albo kultowe Bugatti Chiron. W ofercie firmy znajdziemy też takie legendy motoryzacji jak Land Rover Defender czy Fiat 500. Jest też coś dla ambitnych, ale nie zmotoryzowanych - filmowy Sokół Millenium składający się "tylko" z 7,5 tys. elementów.

Samochody z klocków LEGO

LEGO Technic to zaawansowane modele dla małych i dużych fanów LEGO. Każdy z nich jest inspirowany prawdziwym pojazdem i ma wiele działających funkcji. Z kolei w zestawach LEGO Speed Champions znajdują się zabawkowe modele samochodów najpopularniejszych marek. Dzięki nim dzieci rozwijają w sobie zamiłowanie do motoryzacji. Miłośnikom samochodów w każdym wieku spodoba się konstruowanie klasycznych, sportowych i kultowych samochodów, a także różnego rodzaju wyścigówek. Zabawki te idealnie nadają się nie tylko do zabawy, są też świetnym pomysłem na prezent dla miłośników i kolekcjonerów. Modele samochodów Champion są teraz o 25% większe niż dawniej, co oznacza jeszcze więcej realistycznych detali.

Zobacz terenówkę z klocków LEGO: Land Rover Defender - kultowa terenówka została zabawką LEGO

Lego Land Rover Defender Lego

LEGO City to superszybkie zabawki na kółkach przeznaczone dla najmłodszych. Wiernie odwzorowane modele mają zaskakujące funkcje i są inspirowane prawdziwymi historiami. Z kolei zestawy LEGO® CREATOR zawierają trzy samochody w jednym pudełku, więc wyścigi, rywalizacja czy budowanie ulubionego pojazdu nigdy się nie znudzą.

Już niedługo LEGO rozpocznie kampanię promującą nową gamę aut. Możemy zatem spodziewać się zupełnie nowych zestawów. Jednym z nich będzie pierwsze Lamborghini tworzone przy współpracy obu firm. Więcej o tym modelu pisaliśmy tutaj:

LEGO zaprezentuje nowe Lamborghini. Będzie to najbardziej skomplikowany model w historii

LEGO Technic, Lamborghini LEGO