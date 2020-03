Centralny Port Komunikacyjny to też inwestycje w drogi. Poszerzenie A2 i obwodnica Warszawy to tylko początek

gerwaz wczoraj Oceniono 15 razy 11

2 z 4 wariantów południowej części autostrady przebiegają przez parki krajobrazowe, w pobliżu których nie można było nawet bąka puścić. Ale to nikomu nie przeszkadza jeśli tamtędy ma iść 100metrowej szerokości A50.

Oczywiście kilka kilometrów dalej są sady jabłkowe - no ale one są pod ścisłą ochroną bo jeden ważny poseł jest z Grójca i obiecał Burmistrzowi 'zająć się tą sprawą" - tak przynajmniej jeden z nich się publicznie chwalił.

Bareja by się z tego nie śmiał.