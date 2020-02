GDDKiA: ukończono pierwszy etap przygotowania Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Jest studium korytarzowe

Zobacz wideo

GDDKiA wytyczyła korytarze wariantów pod budowę obwodnicy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) pochwaliła się ukończeniem pierwszego etapu przygotowań do budowy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej, która ma być jedną z podstawowych dróg dojazdowych do planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. W ramach pierwszego etapu opracowano tzw. studium korytarzowe, czyli przejście od pomysłu do pierwszych prac.

GDDKiA podaje, że wytyczono na mapie korytarze, w których znajdą się w przyszłości różne warianty przebiegu trasy Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej. Korytarze mają szerokość 5 km i niebawem mają zostać poddane szczegółowej analizie. Dzięki niej możliwe będzie wybranie najlepszego przebiegu nowych tras.

Informujemy, że warianty drogi wytyczone na mapach opublikowanych w serwisie internetowym spółki CPK, to jedynie osie korytarzy wariantów wskazanych podczas opracowania studium korytarzowego. Korytarze dla danego wariantu mają po 5 km szerokości, a zatem od pokazanego na mapach przebiegu trzeba po każdej ze stron dodać jeszcze pas ok. 2,5 km. Docelowo pod przyszłą budowę drogi na odcinku szlakowym potrzebny będzie pas o szerokości ok. 100 m. Nieco więcej w miejscach węzłów i MOP

- informuje na swojej stronie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Poniżej jedna z map opublikowanych na stronie CPK (korytarz drogowy zaznaczony kolorem pomarańczowym):

Mapa - korytarze kolejowe oraz drogowe fot. CPK (www.cpk.pl)

Niedługo konsultacje społeczne

Teraz urząd czeka na finansowanie kolejnej fazy przygotowań do budowy obwodnicy. W tym roku głoszony zostanie przetarg na wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (to drugi etap inwestycji).

W najbliższym czasie przedstawionych zostanie też kilka możliwych wariantów przebiegu przyszłej drogi i odbędą się spotkania informacyjne dla mieszkańców, konsultacje społeczne oraz konsultacje z władzami samorządowymi gmin leżących na potencjalnej trasie obwodnicy. GDDKiA ostrzega jednak, że zatwierdzone właśnie propozycje korytarzy mogą się zmienić.

Przypominamy, że obecna faza jest etapem początkowym, a wskazane przebiegi są jedynie wstępnie wytypowanymi korytarzami. Wstępne korytarze logistyczne nie przesądzają w żaden sposób o przebiegu przyszłej drogi przez konkretne nieruchomości. Dopiero po kolejnych pracach analitycznych będziemy w stanie dyskutować o konkretnych przebiegach

- tłumaczy dalej GDDKiA.

Nowa Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej ma być gotowa dopiero za 9 lat

W 2023 roku GDDKiA planuje otrzymać decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach i wyznaczyć już ostateczny wariant trasy do realizacji. Do tego etapu - jak deklaruje urząd - pozostało "jeszcze dużo pracy i czasu". Cała inwestycja ma zakończyć się w 2029 roku.

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej ma składać się dwóch połączeń:

A50 - A2 (Centralny Port Komunikacyjny) - Mszczonów - Góra Kalwaria - A2 (Mińsk Mazowiecki),

- A2 (Centralny Port Komunikacyjny) - Mszczonów - Góra Kalwaria - A2 (Mińsk Mazowiecki), S50 - A2 (Centralny Port Komunikacyjny) - Sochaczew - Wyszogród - S10 (Naruszewo) - Serock - S8 (Radzymin) - A2 (Mińsk Mazowiecki).

GDDKiA opublikowała również kalendarium prac nad Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej: