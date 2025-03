Zbudowali doświadczalny odcinek S8 do Warszawy. Teraz muszą go wyremontować

Jak wygodnie dojechać z Wrocławia czy południa Polski do Warszawy? Jednym z najlepszych połączeń jest autostrada A1, a następnie zjazd na drogę ekspresową S8 (okolice Piotrkowa Trybunalskiego), którą można sprawnie ominąć Łódź od wschodu. Ekspresowa S8 to również dobra alternatywa dla położonej dalej na północy autostrady A2, której odcinek między Łodzią a Warszawą jest bardzo mocno obciążony (trzeci pas ruchu w obu kierunkach jest już pilnie potrzebny).

REKLAMA

Zobacz wideo Opel Grandland PHEV. Nowa hybryda z Niemiec

Niestety odcinek S8 na wschód od Łodzi jest już mocno wyeksploatowany. Fragment o długości ok. 9 km (między Studziankami a Polichnem) w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego nadaje się już tylko do poważnego remontu. I to na tyle zaawansowanego, że stara droga zostanie częściowo rozebrana. Drogowcy usuną sporą warstwę betonowej nawierzchni. To aż 28 cm grubości! Zastąpi ją nowa warstwa bitumiczna wzmocniona specjalną siatką.

S8 do remontu. Odcinek w pobliżu Piotrkowa Trybunalskiego i Tomaszowa Mazowieckiego GDDKiA

Doświadczalny betonowy odcinek drogi ekspresowej S8

Zapewne mało kto pamięta, że wyeksploatowany fragment drogi ekspresowej S8 to jedna z pierwszych doświadczalnych dróg w Polsce. W 2002 r. wybudowano eksperymentalny odcinek z betonu cementowego cele sprawdzenia technologii w warunkach pogodowych panujących w Polsce. Wówczas zakładano, że doświadczalna nawierzchnia powinna wystarczyć na 20 lat eksploatacji. Wedle GDDKiA po latach wszystko się sprawdziło.

Na czas remontu drogi ekspresowej S8 kierowcy muszą przygotować się na utrudnienia. W ramach tymczasowej organizacji ruch będzie się odbywał tylko po jednej jezdni (nie określono jeszcze limitu prędkości na remontowanej trasie). Wedle planu prace potrwają ok. czterech miesięcy.