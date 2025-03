Most Jiangjiehe wreszcie został połączony. To niesamowite osiągnięcie inżynierii kolejowej

Podstawa mostu stoi już na miejscu. Chińscy konstruktorzy właśnie połączyli ze sobą żebro łukowe, które składa się z wypełnionych stalowych szkieletów rurowych. Na tym jednak prace się nie kończą. Pozostało jeszcze posadowienie na łuku trasy dla pociągów. A ten fakt dopiero otwiera listę niesamowitych informacji dotyczących przeprawy.

Prawie 300 metrów nad ziemią. To więcej, niż ma Pałac Kultury i Nauki wraz z iglicą

Most kolejowy Jiangjiehe jest najnowszym "dzieckiem" chińskiej inżynierii. Ma mieć dokładnie 337 metrów rozpiętości i będzie zawieszony na wysokości sięgającej 298 metrów. Dzięki temu pociągi osobowe i towarowe będą w stanie przejechać nad korytem rzeczy Wu. Rzeki, która okazuje się jednym z największych dopływów Jangcy. A jednocześnie ma więcej mostów na wysokim poziomie, niż jakakolwiek inna droga wodna na ziemi.

Przeprawa będzie odgrywać kluczową rolę. Ma bowiem stać się częścią lokalnej trasy kolejowo-towarowej między Zunyi i Weng'an. To nią transportowane są rezerwy fosforanów. Bo warto wiedzieć, że ta właśnie prowincja jest hegemonem na rynku nawozów. Nie tylko rynku krajowym, ale i światowym. Czemu Chińczycy idą w tym przypadku w kolej? Odpowiedź na to pytanie naprawdę łatwo udzielić. Okolice są poprzecinane licznymi dopływami rzecz. Mają też charakter raczej górski. Kolejowej gwarantuje zatem najwyższą efektywność i przepustowość transportu w takim terenie.

Kiedy most kolejowy Jiangjiehe może zostać oddana do użytkowania? Szacunki mówią o 2026 r. Stopień zaawansowania prac i ich tempo wskazuje, że takie przewidywania mogą się stać realne.

Most kolejowy nie jest pierwszym. Parę metrów dalej stoi konstrukcja drogowa

Ciekawostka jest taka, że nad rzeką Wu w tym punkcie w 2026 r. przebiegać będą tak właściwie dwa mosty Jiangjiehe. Pierwszy został oddany do użytkowania w 1995 r. To most drogowy. Znajduje się w ciągu chińskiej drogi wojewódzkiej S205 i jest niewiele mniej imponujący. Betonowa konstrukcja o rozpiętości 330 metrów znajduje się na wysokości 256 metrów. To sprawiało, że do 2001 r. konstrukcja była najwyższym mostem w Chinach. W tym czasie tytuł przejął most Liuguanghe. Teraz także i Liuguanghe straci palmę pierwszeństwa właśnie na rzecz kolejowej przeprawy Jiangjiehe.