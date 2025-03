Na trasie S7 powstaje gigantyczna estakada. Będzie ważyć tyle co lotniskowiec

Na drodze ekspresowej S7 nad ul. Petofiego w Krakowie i torami kolejowymi rośnie estakada, która będzie liczyć 1589 m długości. Część tego obiektu przygotowywana jest w technologii nasuwu (betonowe segmenty są kolejno wysuwane na podpory). Jezdnia w kierunku Warszawy o długości 915 m będzie zawierać 40 segmentów, a jezdnia w kierunku Rzeszowa o długości 942 m takich betonowych segmentów będzie mieć 41. Dlaczego jeden z odcinków jest dłuższy o prawie 30 metrów? Ponieważ biegnie po zewnętrznym łuku trasy S7.

REKLAMA

Zobacz wideo

Nasuwanie segmentów trwa już pół roku

W połowie marca drogowcy wysunęli odpowiednio segmenty nr 20 i 21. Nasuwanie poszczególnych fragmentów estakady trwa już od września 2024 r. Każdego miesiąca budowlańcy przygotowują 3 lub 4 segmenty dla każdej z jezdni. Wysuwanie jednego elementu trwa do 6 godzin, a odbywa się to z prędkością od 7 do 10 cm na minutę (maksymalnie 6 metrów na godzinę). Ciężar jednego segmentu w zależności od długości wynosi od 498 do 762 ton. Wszystkie segmenty będą łącznie ważyć ponad 54,4 tysiąca ton, czyli tyle, ile średniej wielkości lotniskowiec (okręt będący pływającym lotniskiem). Segmenty mają wysokość 3,3 m i szerokość od 16 do 24 m. Zakończenie prac przy nasuwaniu segmentów jest zaplanowane na sierpień 2025 r.

Droga ekspresowa na odcinku Widoma - Kraków

Dla przypomnienia, GDDKiA w grudniu 2024 r. udostępniła kierowcom do użytkowania 13,3 km trasy S7 od węzła Widoma do budowanego węzła Mistrzejowice. Na trasie toczą się jeszcze ostatnie prace, stąd ograniczenie prędkości do 80 km/h. Trwają roboty wykończeniowe, związane m.in. z budową ogrodzenia wzdłuż drogi, które mają się zakończyć w połowie bieżącego roku.

W budowie jest 5-kilometrowy odcinek od węzła Mistrzejowice do węzła Nowa Huta. Na tym odcinku powstanie 29 obiektów – mostów, wiaduktów i estakad. To ogromna liczba, zważywszy, że mówimy o krótkim odcinku. Dla porównania, na 13,3 km S7 między węzłami Widoma i Mistrzejowice są 34 takie obiekty. Z końcem 2025 roku drogowcy zamierzają udostępnić kierowcom 2-kilometrowy odcinek między węzłami Grębałów i Nowa Huta. W połowie 2026 roku w planie jest otwarcie węzła Mistrzejowice i tym samym zamknięcie pełnego ringu obwodnicy Krakowa.