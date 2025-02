Chałupa w Krzyszkowicach została zbudowana w 1890 roku w charakterystycznym stylu krakowskim. Ma drewniane ściany uszczelnione gliną, solidną kamienną podmurówkę i czterospadowy dach oparty na tradycyjnych krokwiach. Jej układ jest typowy dla dawnych wiejskich domów - sień dzieli budynek na część mieszkalną i gospodarczą, a w środku stoi stary piec chlebowy, który przez dekady karmił kolejne pokolenia mieszkańców.

Dom przetrwał burzliwe czasy - od monarchii austro-węgierskiej, przez II Rzeczpospolitą i wojnę, aż po PRL. Co ciekawe, przez cały ten czas pozostawał w rękach jednej rodziny. W 1986 roku uznano go za zabytek, ale nawet to nie uchroniło go przed skutkami rozbudowy zakopianki.

Ponad 130 lat historii dobiega końca. Będzie nowe miejsce i nowa funkcja

Rozbiórka chałupy to nie zwykłe wyburzenie – specjaliści zadbali o to, by każdy element został zachowany i przygotowany do ponownego złożenia. Drewno, kamienie, a nawet oryginalny tynk trafiły do specjalnych woreczków, by w nowym miejscu można było wiernie odtworzyć dawną konstrukcję.

Nowym domem dla chałupy będzie skansen w Branicach w Nowej Hucie. Powstaje tam Park Edukacyjny "Branice", który ma pokazać, jak wyglądały wsie Krakowiaków Zachodnich. W planach jest 11 historycznych zagród, karczma, kościół i budynek ekspozycyjny, w którym będą się odbywać warsztaty i wystawy.

To nie pierwsza taka przeprowadzka – kilka lat temu podobny los spotkał dom Jalu Kurka, który został przeniesiony podczas budowy tunelu pod Luboniem Małym.

Zakopianka cały czas się zmienia

Budowa węzła w Krzyszkowicach to część większego planu modernizacji Zakopianki. W miejscu, gdzie teraz codziennie przejeżdża prawie 40 tysięcy aut, powstanie tunel, który pozwoli na bezpieczniejszy wjazd na trasę. To szczególnie ważne, bo w ostatnich latach w tej okolicy doszło do wielu wypadków i kolizji.

To nie jedyna inwestycja – w Myślenicach budowane jest kolejne bezkolizyjne skrzyżowanie, a w Libertowie i Myślenicach powstaną nowe kładki dla pieszych. Wszystko po to, by usprawnić ruch i poprawić bezpieczeństwo na tej ruchliwej trasie.