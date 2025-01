Ponad 100 mln. zł. Tyle zarezerwowała GDDKiA na nową inwestycję w ramach rządowego programu budowy 100 obwodnic (PB100). To nowa obwodnica w ciągu drogi krajowej DK24. Planowaną trasą ominiemy miejscowość Kamionna, która od lat zmaga się ze sporym ruchem tranzytowym.

Zobacz wideo The Best of Moto 2024