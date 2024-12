Budowa drogi ekspresowej S1, będącej aktualnie jedną z najważniejszych inwestycji drogowych w województwie śląskim, powoli zmierza ku końcowi. Drogowcy, korzystając ze sprzyjających warunków pogodowych, nie ociągają się i w pocie czoła kontynuują prace. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na tę chwilę zaawansowanie robót sięgnęło już ok. 67 proc. Co warte zaznaczenia, niemal wszystkie obiekty inżynieryjne są już gotowe (96 proc.). Zgodnie z planem, do historii przeszedł już charakterystyczny "zakręt idiotów", co też widać na fotografiach udostępnionych przez katowicki oddział GDDKiA.

Budowa drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała - Dankowice. Fot. GDDKiA

"Zakręt idiotów" w Bielsku-Białej. Pułapka na łamiących przepisy kierowców

Dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji zapoznać się z felernym punktem, "zakręt idiotów" to obiegowa nazwa ostrego łuku na bielskiej S1. Jak łatwo się domyśleć, wzięła się ona od łamiących przepisy kierowców, którzy ignorowali obowiązujące tam ograniczenie prędkości do 60 km/h. Jak w niewielu miejscach na drogowej mapie Polski było ono niezwykle zasadne. Nawet nieznaczne przekroczenie limitu groziło nieprzyjemnym spotkaniem z barierami energochłonnymi.

Dziwne na pierwszy rzut oka wyprofilowanie łuku nie wzięło się jednak znikąd. Już na samym starcie wiadomym było, że w miejscu tym wybudowany zostanie nowy węzeł, który połączy powstającą aktualnie trasę do Mysłowic, a także planowaną drogę S52 do Głogoczowa (woj. małopolskie, 20 km od Krakowa). Jak widać, obietnica powoli zaczyna zmieniać się w rzeczywistość.

Budowa drogi ekspresowej S1 Bielsko-Biała - Dankowice. Fot. GDDKiA

Droga ekspresowa S1 BIelsko-Biała - Mysłowice. Ważna trasa w woj. śląskim

Droga ekspresowa S1 będzie jedną z najważniejszych tras w woj. śląskim. Dzięki niej kierowcy zyskają szybkie połączenie od autostrady A1 w pobliżu lotniska w Pyrzowicach aż do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Trasa S1 będzie także uzupełnieniem europejskiego korytarza nr VI (wliczającego się w drogową sieć europejską TEN-T), który połączy kraje nadbałtyckie z krajami południowej Europy.

Nowa dwupasmowa ekspresówka z dwoma pasami ruchu na każdej jezdni będzie mierzyła niemal 50 km. Składają się na nią blisko półkilometrowy odcinek w rejonie węzła Dąbrowa Górnicza Pogoria, odcinki Mysłowice Kosztowy – Bielsko-Biała (cztery zadania, w sumie prawie 40 km) oraz Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki, 8,5 km). Wartość tych inwestycji przekracza 4 mld zł.

W przypadku odcinka Dankowice – węzeł Suchy Potok (Bielsko-Biała) o długości 12 km wykonawcą jest konsorcjum firm MIRBUD i PBDiM Kobylarnia. Wartość kontraktu to 586,7 mln zł. Niestety, przez przedłużający się proces zdobywania zezwoleń, a także odkrycia archeologiczne, drogowcom nie udało się zrealizować pierwotnych planów dotyczących udostępnienia trasy we wrześniu tego roku. Pierwsi zmotoryzowani skorzystają z odcinka dopiero w drugim kwartale 2025 roku.