Nareszcie otwarto dwie ważne ekspresówki w Małopolsce. Mamy wygodne połączenie z Warszawą

Kierowcy z woj. małopolskiego czekali na ten dzień od lat. Już dzisiaj do ich dyspozycji przekazane zostały dwa nowe odcinki lokalnych ekspresówek Pierwszy z nich to ponad 13-kilometrowy fragment trasy S7 między Widomą a węzłem Mistrzejowice, który jest ostatnim fragmentem drogowej układanki łączącej Warszawę z Krakowem. Drugi z kolei to już część drogi S52, który stanowi północną obwodnicę stolicy województwa. Co wiemy na temat inwestycji?

Droga ekspresowa S7. Z Krakowa do Warszawy w 2,5 godziny!

Otwarty dzisiaj odcinek o długości 13,3 km to nowoczesna, dwujezdniowa droga ekspresowa z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku (z rezerwą na ewentualny trzeci pas) prowadząca od węzła Widoma do nowej Północnej Obwodnicy Krakowa (o niej później). Był to brakujący element 270-kilometrowej trasy S7, która od teraz pozwoli kierowcom z Krakowa na szybki i wygodny dojazd do Warszawy - zdaniem drogowców jej pokonanie zajmie ok. 2,5 godziny, a więc niemal dwa razy krócej niż w czasach funkcjonowania starej DK7 prowadzącej przez Radom i Kielce.

Warto jednak zaznaczyć, że budowa nie jest jeszcze w pełni skończona. Wzdłuż trasy pozostają do zrobienia pewne elementy, m.in. prace na węzłach i ogrodzenia. Dlatego też wprowadzone zostały ograniczenia prędkości do 80 km/h. Zakończenie prac jest planowane na późną wiosnę. Co więcej, łącznica, która zapewnia skomunikowanie S7 z S52, do czasu ukończenia prac w obrębie węzła Mistrzejowice będzie obsługiwała ruch w obu kierunkach - w godzinach szczytu może się ona korkować.

Jak dodają drogowcy, węzeł Łuczyce będzie zamknięty do połowy 2025 roku (trwają na nim jeszcze prace), a węzeł Raciborowice do momentu oddania węzła Mistrzejowice będzie działał w ograniczonym stopniu - nie będzie można na nim wjechać w kierunku Krakowa, ani zjechać na nim jadąc od strony miasta. "Do końca 2025 r. planujemy udostępnić kolejny odcinek, między węzłami Grębałów i Nowa Huta. W połowie 2026 r. skończymy budowę największego węzła drogowego w województwie – Mistrzejowice – a tym samym domkniemy krakowski ring drogowy" - dodają przedstawiciele GDDKiA.

Fot. GDDKiA

Już jest! S52 Północna Obwodnica Krakowa niemal gotowa

Otwarty dziś fragment to krańcowy, wschodni odcinek drogi ekspresowej S52, która łączy Cieszyn i Kraków, stanowiąc północną obwodnicę stolicy województwa. To także jedyna obwodnica w Polsce, na której są dwa tunele – Zielonki (653 m) i Dziekanowice (496 m). Ma trzy pasy ruchu w każdym kierunku, ale obowiązuje na niej ograniczenie do 100 km/h. Jest to związane z ukształtowaniem trasy, przez co nie ma ona parametrów, które pozwalałby na jazdę z wyższą prędkością. Co więcej, w tunelach obowiązuje jeszcze niższe ograniczenie - 80 km/h. Tutaj również zadecydowały "walory" obiektów — zakręty w tunelu w Zielonkach, czy też bliskość węzła Batowice w przypadku budowli w Dziekanowicach.

Na trasie obwodnicy powstała prawie 570 m estakada, biegnąca nad ul. Krakowską w Bosutowie i potokiem Sudół Dominikański. Jej jezdnia biegnie w niektórych miejscach prawie 13 metrów nad ziemią. Obwodnica jest połączona z innymi drogami poprzez trzy nowe węzły: Zielonki (z Trasą Wolbromską), Węgrzce (z Al. 29 Listopada) i Batowice (z Os. Piastów i Batowicami). Powstało też 20 km nowych dróg dojazdowych, które pozwolą na dojazd z obszaru Krakowa i okolicznych miejscowości.