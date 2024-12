Skróci się czas dojazdu w Bieszczady. Nowe kilometry drogi krajowej numer 28

Miasto Sanok i cały subregion bieszczadzki nie ma obecnie bezpośredniego połączenia z drogą ekspresową S19. Sytuacja ta zmieni się za sprawą rozbudowy tej ważnej trasy w woj. podkarpackim oraz zmian na DK28. Po przebudowie krajówka nr 28 połączy obwodnice dwóch miast, poprawi płynność ruchu między Miejscem Piastowym a Sanokiem oraz ułatwi podróżnym dotarcie m.in. w Bieszczady, które są chętnie odwiedzane przez turystów. Poprawi się przy tym komfort i bezpieczeństwo podróżowania, a także jakość codziennego życia mieszkańców miejscowości zlokalizowanych wzdłuż DK28.

6 kilometrów nowej drogi

Ogłoszenie o przetargu na przygotowanie dokumentacji dla rozbudowy DK28 na odcinku Długie - Sanok zostało przesłane przez GDDKiA do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE. Jak informują drogowcy, przetarg dotyczy prac przygotowawczych. Na tym etapie ustalony zostanie korytarz przyszłej drogi. Zakres przetargu obejmuje wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami Koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU).

Docelowo inwestycja na DK28 będzie polegała na budowie nowego odcinka drogi o długości ok. 6 km omijającego miejscowości Długie, Pisarowce i Nowosielce oraz rozbudowie istniejącej DK28 na długości ok. 2 km, w miejscowościach Czerteż i Zabłotce.

DK28 drogą łączącą Unię Europejską z Ukrainą

Istniejąca droga krajowa nr 28 zaliczana jest do podstawowego układu komunikacyjnego Polski. Posiada charakter strategiczny, gdyż umożliwia dojazd do przejść granicznych południowo-wschodniej części kraju (Korczowa, Medyka, Krościenko) łączących Unię Europejską z Ukrainą.

Na odcinku Długie - Sanok DK28 przebiega w większości wśród zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi, jednopoziomowymi skrzyżowaniami, przejściami dla pieszych oraz zjazdami do nieruchomości, co wiąże się z częstymi ograniczeniami prędkości. Dodatkowo, w miejscowości Pisarowce, droga krajowa krzyżuje się z linią kolejową nr 108 Stróże - Krościenko poprzez skrzyżowanie jednopoziomowe. Powoduje to znaczne utrudnienia w ruchu i wydłuża czas przejazdu, w szczególności w godzinach porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego.

Droga o nowym przebiegu pozwoli na przekierowanie ruchu tranzytowego z przygotowywanej do realizacji obwodnicy Miejsca Piastowego, budowanej drogi ekspresowej S19 oraz z funkcjonującej obwodnicy Sanoka poza gęsto zabudowane centra miejscowości. Nowa droga będzie stanowić obwodnicę miejscowości Długie, Pisarowce oraz Nowosielce. Pozwoli także na uzyskanie spójnego standardu drogi krajowej (droga dwujezdniowa klasy GP, czyli główna ruchu przyspieszonego) na odcinku Krosno - Sanok, co wpłynie na usprawnienie ruchu tranzytowego oraz turystycznego na tym kierunku.