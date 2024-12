Koniec męczącej przebudowy ważnego odcinka jedynej drogi prowadzącej do granicy

Przebudowa zdegradowanej DK84 na odcinku Sanok - Zagórz dobiegła końca. Trasa w tym miejscu stanowi jedyny, bezpośredni szlak komunikacyjny z zachodu województwa podkarpackiego do przejścia granicznego z Ukrainą w Krościenku. Przebudowa jezdni oraz infrastruktury przyczyni się do zwiększenia komfortu i poprawy bezpieczeństwa podróżowania dla tysięcy kierowców, którzy każdego dnia korzystają z tej trasy.

REKLAMA

Zobacz wideo

Nowa droga na odcinku 4 km

Przebudowa objęła 4-kilometrowy odcinek DK84. Konstrukcja nawierzchni została wzmocniona do przenoszenia obciążeń do 115 kN/oś, wzdłuż drogi powstał nowy chodnik i ścieżki rowerowe oraz osiem zatok autobusowych. Drogowcy doświetlili również osiem przejść dla pieszych oraz wybudowali ekrany akustyczne. Przebudowano także skrzyżowanie DK84 z drogą gminną oraz istniejące wloty dróg gminnych i powiatowych. Doszedł dodatkowy pas do lewoskrętu na wysokości szkoły. Przebudowane zostały istniejące zjazdy indywidualne i publiczne w rejonie inwestycji, a także system odwodnienia terenu. Wykonano również roboty branżowe polegające na przebudowie kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej.

Drogowcy zakończyli przebudowę DK84 na odcinku Sanok - Zagórz w woj. podkarpackim. Fot. GDDKiA

Ruch pojazdów utrzymany w trakcie robót

Na odcinku między Sanokiem a Zagórzem prowadzona była zarówno przebudowa drogi, jak i budowa ekranów akustycznych. Jak informuje GDDKiA, realizacja obu inwestycji była dużym wyzwaniem dla wykonawców, gdyż roboty budowlane prowadzone były pod ruchem. Wprowadzona została taka organizacja ruchu pojazdów, która pozwoliła zachować ruch lokalny w trakcie prowadzenia robót.

Inwestycja pochłonęła 43 mln zł

Przebudowę zrealizowało Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa za kwotę 24 mln zł. Zadanie zrealizowane zostało w systemie Projektuj i buduj co oznacza, że w pierwszej kolejności wykonawca zaprojektował zadanie, uzyskał niezbędne decyzje administracyjne, a następnie wykonał roboty budowlane.

Za budowę ekranów akustycznych odpowiedzialna była firma MR-CAT, która zrealizowała to zadanie za kwotę 19 mln zł. Ekrany powstały na odcinku 3,6 km. Ich budowa wynikała z zapisów decyzji środowiskowej, która została wydana przez Burmistrza Zagórza dla przebudowy tego odcinka DK84.