MG, jakiego jeszcze nie było. Oto zaskakujące dzieło twórcy Bugatti Veyrona

MG Cyber X. Z czym może się kojarzyć? Jeśli wierzyć translatorowi Google to Chińczycy używają określenia kwadratowe pudełko. Czyżby większy rywal Suzuki Jimny? Albo jak piszą brytyjskie media to samochód na miarę klasycznego Defendera? Przynajmniej mierzy tyle, co Defender 90. Dziennikarze z magazynu Autocar doliczyli się bowiem 4,3 m długości. Sam producent milczy w tej kwestii.

MG niewiele zdradza. Koncept pokazano podczas jakże ważnego salonu samochodu w Szanghaju. Producent wspomniał o wielu pomysłach na wykorzystanie samochodu. To może być niezbędnik podczas wyprawy w teren albo wóz do codziennych dojazdów do pracy. Technika napędu? Poza wzmianką o elektromobilności nie ma nic.

MG razem z OPPO

Technologia? Równie skromnie. Udział w pracach wezmą eksperci z Oppo, czyli jednego z chińskich producentów smartfonów. Firma zadba o nowe oprogramowanie do samochodów, system multimedialny i lepszą integrację telefonu z samochodem. Z pewnością można oczekiwać różnych pomysłowych aplikacji, wśród których nie zabraknie programów do rejestrowania przejazdów (nie tylko ślad GPS, ale także liczne zdjęcia i filmy).

MG Cyber X SAIC Motor

Podczas prezentacji konceptu prezesi OPPO i SAIC przyznali, że współpraca obu firm przyniesie wiele korzyści w zakresie usług i ekologii (cokolwiek to znaczy). Trudno o bardziej wymowny cytat. "OPPO nie produkuje samochodów, a SAIC nie produkuje telefonów komórkowych. W pełni integrujemy moc obliczeniową telefonów komórkowych i komputerów samochodowych, aby stworzyć auto, które nie wymaga uchwytu na telefon komórkowy" – przyznał Jia Jianxu, prezes SAIC Motor. Łatwo o wrażenie, że Chińczycy szykują swoją odpowiedź na Android Automotive od Google.

MG Cyberster i MG Cyber X SAIC Motor

Chińskie tempo produkcji samochodów

Rąbka tajemnicy uchylił Jozef Kaban w rozmowie z brytyjskim magazynem Autocar. Kaban, który odpowiada za design w MG (przez lata nadworny stylista Skody, który w swoim portfolio ma także Bugatti Veyron) przyznał, że przy obecnym tempie prac rozwojowych w Chinach, MG Cyber X może być dość szybko gotowy do produkcji (ciekawe czy w seryjnej wersji zostaną utrzymane odchylane przednie reflektory). Znajdzie swoje miejsce między obecnie oferowanymi SUV-ami HS i ZS. Dzięki nowej stylizacji nie powinien stanowić wewnętrznej konkurencji. Jego zadaniem będzie przyciągnięcie nowych klientów. Zgodnie ze współczesnymi wytycznymi to przede wszystkim młode rodziny. O ile będą w odpowiedniej sytuacji finansowej.

Koncept MG Cyber X pokazany w Szanghaju miał jeszcze zasłonięte wnętrze. Czy będzie równie intrygujące co nadwozie? To dobre pytanie bez odpowiedzi. Póki co wspomina się, że stanowi dość oryginalną zapowiedź modelu Cyberster, z którym będzie dzielić technikę. A ten w wersji przed liftingiem oferowany jest z napędem elektrycznym (moc 310 – 550 KM) i dwoma konfiguracjami napędu (napęd na tył lub AWD). Rocznik 2026 to zaś nadwozie coupe, nowe linie stylizacyjne, poprawione właściwości jezdne i żywotność baterii. Na szczegóły trzeba będzie poczekać.