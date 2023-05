Nowa Toyota Tacoma. Podobają nam się nie tylko fotele, ale i głośnik

Najchętniej kupowane auto w Ameryce? Pikap! Najchętniej kupowany model w Ameryce? Ford serii F. Od 41 lat numer jeden w amerykańskich statystykach sprzedaży. Prócz Forda (ponad 653 tys. egz.) na podium w 2022 r. zameldowały się jeszcze dwa inne pikapy. To Chevrolet Silverado (513 tys. egz.) i RAM (468 tys. egz.). W ubiegłym roku sprzedano łącznie ponad 1,5 mln egzemplarzy trzech bestsellerów. W amerykańskim TOP 10 znalazł się także średni pikap Toyoty. To model Tacoma, który w 2022 r. wybrało ponad 237 tys. nabywców.

REKLAMA

Zobacz wideo Słoneczna Kalifornia i samochody

Toyota ma jednak apetyt na więcej. Stąd zupełnie nowa czwarta generacja modelu, który trafi na rynek amerykański prosto z meksykańskich zakładów TMMGT i TMMBC. Zgodnie z nową modą próżno w niej szukać mocnego silnika V6. Podobnie jak w pierwszej generacji Tacomy produkowanej w latach 90. Toyota sięgnęła po czterocylindrowy silnik o pojemności ledwie 2,4 l (w poprzedniku oferowano rzędowe 2,7 l i 3,5 l V6). Większego w katalogu nie znajdziecie. Odważne nieprawdaż?

Toyota Tacoma - czwarta generacja Toyota. Materiały producenta

Toyota Tacoma - czwarta generacja Toyota. Materiały producenta

Toyota Tacoma - czwarta generacja Toyota. Materiały producenta

Toyota Tacoma - czwarta generacja Toyota. Materiały producenta

Toyota Tacoma - czwarta generacja Toyota. Materiały producenta

Fotele IsoDynamic Sport debiutują w Toyocie Tacomie TRD Pro

Silnik 3,5 l? Niestety nie. To może 2,7 l? Też nie!

Z czterocylindrowego silnika 2,4 l Japończycy wycisnęli 278 KM (najsłabsza odmiana to 228 KM). Komu mało może sięgnąć po napęd hybrydowy (także z 2,4 l) i-FORCE MAX co oznacza 326 KM i 8-stopniowy automat. W gamie jest także sześciostopniowa ręczna skrzynia biegów, co oznacza wyrzeczenia nie tylko w kwestii komfortu, ale i mocy. Chcesz manualną przekładnię? Żaden problem, ale silnik wówczas straci 8 KM. W zestawieniu z manualem do dyspozycji jest 270 KM.

Toyota nie zapomniała o ukłonie w stronę amerykańskich nabywców. Stąd duże możliwości personalizacji samochodu, by zyskać nie tylko bojowy wygląd, ale jeszcze lepsze możliwości terenowe. Na liście opcji m.in. elementy zawieszenia opracowane z australijskim ARB (mocniejsze amortyzatory, kilkustopniowa regulacja tłumienia amortyzatorów, zwiększony prześwit i liczni asystenci do jazdy w terenie). Lista dodatkowych akcesoriów obejmuje łącznie ponad 100 pozycji, by dostosować samochód do warunków użytkowania.

10 głośników w pikapie. Serio

Wśród gadżetów nie zabrakło także opcjonalnego zestawu JBL premium z dziesięcioma głośnikami. Całej naszej redakcji szczególnie przypadł do gustu ciekawy projekt demontowanego głośnika JBL. Inżynierowie uwzględnili bowiem przenośny głośnik Bluetooth JBL Flex, który mocuje się w specjalnej stacji dokującej w desce rozdzielczej (po zamontowaniu służy jako głośnik centralny ładowany z instalacji elektrycznej samochodu). Podobnie jak w innych modelach amerykańskiej marki zachowano opcję parowania z innymi głośnikami JBL oraz zadbano o wodoszczelność (sprzęt można zanurzyć w wodzie). Wbudowana bateria powinna wystarczyć na 6 godzin grania.

Toyota Tacoma - czwarta generacja Toyota. Materiały producenta

Toyota Tacoma - czwarta generacja. Zdejmowany głośnik JBL Toyota. Materiały producenta

Toyota Tacoma - czwarta generacja Toyota. Materiały producenta

Toyota Tacoma - czwarta generacja Toyota. Materiały producenta

Jakim autem jeżdżą bohaterowie serialu "The Last of Us"?

Opcjonalne nagłośnienie dostępne będzie w limitowanych edycjach Toyoty Tacomy. W gamie przewidziano aż 8 różnych wersji wyposażenia. Toyota szczególnie zwraca uwagę na odmianę TRD PreRunner. Poznamy ją nie tylko po większej kabinie (XtraCab) czy podwyższonym zawieszeniu, ale także napędzie tylko na jedną oś. Wbrew pozorom nie każdy pikap musi zawierać napęd 4x4.