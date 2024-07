Jakie są trzy największe zalety skuterów? Ostatnia to tak naprawdę 2 w 1

Dlaczego skutery są pod wieloma względami lepsze od samochodów? Wyjaśniłem to w dwóch poprzednich tekstach, ale w wielu sytuacjach skutery są też lepsze od motocykli. Przede wszystkim dlatego, że są wyjątkowo praktyczne. Dzięki konstrukcji nadwozia z tzw. przekrokiem przed jazdą nie trzeba się specjalnie ubierać. Wystarczy kask i rękawiczki. To kwestia dyskusyjna ze względów bezpieczeństwa, ale w praktyce wszyscy kochają skutery właśnie z tego powodu. Da się nimi bez żadnego problemu jeździć w garniturze albo sukience, dzięki czemu korzysta z nich znacznie więcej osób.

Skuter klasy 125 to wygoda i praktyczność w jednym. Dzięki temu wygrywają z innymi pojazdami

Poza tym pozycja za kierownicą jest wygodniejsze. Skutera nie dosiadamy jak rumaka, tylko siedzimy na nim, jak na stołku. To może nie brzmi zachęcająco, ale w rzeczywistości taka pozycja jest bardzo wygodna, jeśli nie jedziemy nigdzie daleko. Dodatkowym plusem jest to, że od skutera trudniej się ubrudzić, a jego przód nieco lepiej chroni nas przed deszczem. Tak jest, szczególnie gdy dokupimy do niego wysoką szybę.

Drugim niezbędnym dodatkiem do takiego jednośladu jest kuferek za kanapą. Dokupienie takiego akcesorium podwaja pojemność bagażową skuterów, bo pierwszy bagażnik jest pod kanapą. Z takim wyposażeniem łatwiej pojechać do pracy, czy znajomych albo zrobić spontaniczne zakupy wracając do domu. Większość motocykli nie ma żadnego bagażnika, a nawet do turystycznych modeli trzeba dokupić boczne kufry albo top box.

Jeśli zestawić wszystkie największe zalety skuterów klasy 125: szybkość jazdy, niskie koszty eksploatacji oraz praktyczność, okazuje się, że trudno znaleźć lepszy miejski środek transportu. Pod wieloma względami są lepsze zarówno od samochodów, jak i motocykli. Jeśli ktoś szuka po prostu sprawnego i ekonomicznego środka transportu, a nie pojazdu, którym chce karmić swoje ego, nie da się kłócić z tymi argumentami. Najtrudniej zrobić pierwszy krok, czyli wsiąść na taki jednoślad. Potem trudno bez niego żyć. Przekonuję się o tym od kilku miesięcy. Nawet mając do wyboru motocykl za przeszło sto tysięcy złotych albo sportowy samochód, wybierałem skromnego Burgmana. Skuter Suzuki Burgman Street 125EX pożyczył nam do testu długodystansowego autoryzowany dealer jednośladów tej marki w Warszawie - Monster Bike przy u. Łopuszańskiej. Firma nie miała wglądu w ani wpływu na treść tego tekstu.