Jakie są trzy największe zalety skuterów? Znajdźcie inny pojazd, który to potrafi

To oczywiste, że skuter nie w każdych warunkach jest idealnym środkiem transportu. Nie polecam wybierania się nim na wakacje na drugi koniec Europy, chociaż są i tacy śmiałkowie. Skutery emitują mało CO2, ale komunikacja publiczna wciąż jest bardziej przyjazna dla środowiska. Gdy robi się zimno albo mokro, również nie mamy ochoty wsiadać na taki jednoślad. Za to kategoria, w której skutery klasy 125 są bezkonkurencyjne to koszty użytkowania.

Zobacz wideo Suzuki Moto Szkoła - tutaj zaczniesz przygodę z jednośladem, a także sprawdzisz swoje umiejętności

Nowoczesne skutery mają układy Stop-Start i potrafią spalić mniej niż dwa litry na setkę

Typowy skuter na prawo jazdy kategorii B lub A1, kosztuje od 10 do 20 tys. zł. Suzuki Burgman Street 125EX, który redakcja Moto.pl ma w teście długodystansowym mieści się mniej więcej na środku tej skali. Taki nowy pojazd z gwarancją można kupić bez żadnych promocji za 14 900 zł. To dopiero początek oszczędności, bo jazda takim skuterem nie kosztuje prawie nic. Dzięki temu, że Burgman jest lekki (112 kg) i ma ekonomiczny silnik z rodziny SEP-A wyposażony w sprawnie działający układ Stop-Start, pali mniej niż dwa litry na każde przejechane sto kilometrów. W czasie miejskiej jazdy czasem można zapomnieć o tym, że trzeba go tankować. Również przeglądy są śmiesznie tanie, bo kosztują kilkaset złotych.

Dlatego nawet jeśli kupimy skuter oprócz samochodu, ten koszt szybko się zwróci. Wystarczy, że będziemy go używać zamiast auta, wtedy kiedy to możliwe (np. jedziemy niedaleko, sami albo we dwójkę i z małym bagażem, jest ładna pogoda) lub wygodne (nie stoimy w korkach i nie musimy szukać miejsca do parkowania). Po kilku latach oszczędzimy na eksploatacji samochodu więcej, niż kosztował skuter. A gdy kupimy go zamiast drugiego auta w rodzinie, oszczędność jest znacznie większa i natychmiastowa.

Jeśli zestawić to z poprzednią zaletą skuterów klasy 125 - niezwykle sprawnym i szybkim dojazdem w mieście - mamy pojazd, który w takich warunkach oferuje bezkonkurencyjne połączenie efektywności i ekonomiczności. A to nie koniec zalet tych małych jednośladów. Skuter Suzuki Burgman Street 125EX pożyczył nam do testu długodystansowego autoryzowany dealer jednośladów tej marki w Warszawie - Monster Bike przy u. Łopuszańskiej. Firma nie miała wglądu w ani wpływu na treść tego tekstu.