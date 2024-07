Jakie są trzy największe zalety skuterów? Z pierwszą trudno dyskutować

Od kilku miesięcy w redakcji mamy do dyspozycji skuter Suzuki Burgman 125EX, który testujemy przez całe lato. To ja nim najczęściej jeżdżę. Nawet jeśli mam alternatywę w postaci samochodu, motocykla i komunikacji miejskiej, najczęściej wybieram właśnie ten skromny dwukołowy środek transportu. Dlaczego tak jest? O zaletach skuterów opowiem w najbliższych dniach. Po pierwsze miejski skuter klasy 125 jest najszybszym środkiem transportu w mieście. To nie opinia, tylko fakt.

REKLAMA

Zobacz wideo Suzuki Moto Szkoła - tutaj zaczniesz przygodę z jednośladem, a także sprawdzisz swoje umiejętności

W mieście skuterem dojedziesz na miejsce szybciej, niż jakimkolwiek innym środkiem transportu

Motocyklem klasy 125, do której zaliczają się też skutery z silnikami o pojemności skokowej poniżej 125 cm3, można jeździć bez motocyklowego prawa jazdy. Jeśli ich moc nie przekracza 11 kW (niecałe 15 KM), a stosunek mocy do masy własnej nie przekracza 0,1 kW/kg, do jazdy wystarczy prawko kat. B lub A1. Takie są przepisy, co oznacza, że każdy kierowca może jeździć skuterem 125, chociaż niewielu korzysta z tego przywileju.

Nie rozumiem dlaczego, ale chyba chodzi o niechęć do zmiany przyzwyczajeń, obawy o bezpieczeństwo albo potencjalne trudności z opanowaniem takiego środka transportu. Takie argumenty są wyolbrzymiane, a zapominamy, że skutery 125 mają mnóstwo zalet. Przede wszystkim praktyce są najszybsze w mieście. Dopóki nie jeździmy nimi trasami szybkiego ruchu (chociaż można to robić), nikt nas nie wyprzedzi po drodze do celu podróży. To reguła, która się sprawdza również w porównaniu z 700-konnym autem albo 200-konnym motocyklem, jeśli założymy stosowanie się do przepisów ruchu drogowego. Poza tym nawet, jeśli w trakcie jazdy niektórzy kierowcy nas wyprzedzą, potem ich zgrabnie ominiemy na każdych światłach.

Większość skuterów 125 ma silniczki o mocy od 9 do 12 KM, ale nawet z automatycznym sprzęgłem odśrodkowym i bezstopniową skrzynią biegów wcale nie są wolne. Ich efektywność w porównaniu z mocą silników jest wręcz szokująca. To dlatego, że takie jednoślady ważą niewiele ponad 100 kg, dzięki czemu dodatkowo prowadzą się bardzo lekko i łatwo. Są wąskie i mieszczą się nawet w nieduże luki między autami. Nawet dziecko technicznie jest w stanie to zrobić, co powie wam każdy Włoch. Nie tylko jazda, ale i parkowanie jest dziecinnie łatwe, bo na mały skuter zawsze znajdzie się gdzieś miejsce. Sprawdziłem to w praktyce i tak rzeczywiście jest. Dopóki nie nauczyłem się wychodzić z domu później, niż jestem przyzwyczajony, zawsze byłem u celu przed czasem. A teraz dzięki skuterowi oszczędzam czas. Skuter Suzuki Burgman 125EX pożyczył nam do testu długodystansowego autoryzowany dealer jednośladów tej marki w Warszawie - Monster Bike przy u. Łopuszańskiej. Firma nie miała wglądu w ani wpływu na treść tego tekstu.