Wracają klasyki Kawasaki Ninja ZX-6R i Eliminator. Na zachętę 4-letnia gwarancja

Na pierwszy z wymienionych modeli nie trzeba będzie długo czekać, bo już zadebiutował na handlowej stronie polskiego przedstawiciela. To supersportowy model w wadze średniej: Kawasaki Ninja ZX-6R. Jeśli ktoś myślał, że zaostrzone normy emisji w Europie wyeliminowały wysokoobrotowe silniki z motocykli, japońska firma przekona go, że jest w błędzie.

REKLAMA

Więcej wiadomości o nowych motocyklach przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Kawasaki Ninja ZX-6R to kolejny supersportowy model w ofercie japońskiej firmy

Kawasaki Ninja ZX-6R jest maszyną klasy supersport, jak za dawnych dobrych czasów. W aluminiowej ramie został schowany czterocylindrowy, rzędowy silnik o pojemności 636 cm3, który rozwija z niej imponującą moc 124 KM przy 13 tys. obr./min. To nie wszystko, bo dzięki wymuszonemu doładowaniu powietrzem (tzw. ram air) maksymalna moc przy wyższych prędkościach może wzrosnąć aż do 129 KM. Masa własna gotowego do jazdy motocykla wynosi 198 kg. Nawet jeśli spodziewałem się, że będzie nieco niższa, taki współczynnik mocy do masy musi gwarantować znakomite osiągi.

Motocyklista pędził na złamanie karku. Policjanci też musieli mocno się rozpędzić

Kawasaki Ninja ZX-6R jest większym bratem niedawno zaprezentowanego modelu ZX-4R(R). Potencjał obu z nich można wykorzystać dopiero na wyścigowym torze, ale z pewnością znajdą się również amatorzy jazdy takimi maszynami po drogach publicznych. Zbiornik o poj. 17 l przy średnim zużyciu paliwa 6,1 l/100 km powinien zapewniać przyzwoity zasięg pomiędzy wizytami na stacjach paliw.

Stylistyka Kawasaki Ninja ZX-6R jest wzorowana na flagowym modelu tej klasy, ZX10R. Kierowca będzie miał do dyspozycji oświetlenie zewnętrzne LED, kolorowy ekran TFT, możliwość wyboru oraz konfiguracji trybu jazdy, a także integracji pokładowego oprogramowania ze smartfonem.

Kawasaki Ninja ZX-6R fot. Kawasaki/Ryne Swanberg

W 2024 r. zadebiutuje kompaktowy miejski cruiser Kawasaki Eliminator

Podobno parametry silnika i podwozia Kawasaki ZX-6R zostały zoptymalizowane pod kątem jazdy szosowej, jednak nie ma wątpliwości, że ten model jest przeznaczony dla największych twardzieli, którym niestraszna jest niewygodna sportowa pozycja oraz wysokie obroty silnika. Dla nieco spokojniejszych motocyklistów Kawasaki przygotowało drugą nowość. Chodzi o nieduży cruiser Eliminator, który zadebiutuje nieco później, w roku modelowym 2024.

Kierowcy nie widzą motocykli na drodze przez zjawisko ślepoty pozauwagowej. Już wiadomo, jak go uniknąć

Na temat Kawasaki Eliminatora jeszcze nie wiemy tak dużo. To motocykl średniej wielkości, taki miejski cruiser o raczej klasycznym wyglądzie i w miarę wygodnej pozycji do jazdy. Źródłem mocy ma być dwucylindrowy silnik (tzw. parallel-twin) o poj. 451 cm3, co pozwoli nim jeździć również kierowcom z prawem jazdy kat. A2. Motor będzie ukryty w nowej kratownicowej ramie, a koła o średnicy 18 cali z przodu i 16 cali z tyłu zapewniają Eliminatorowi rasowy wygląd. Więcej szczegółów na temat tego modelu poznamy w drugiej połowie sezonu. Natomiast ceny supersportowego Kawasaki ZX-6R powinny zostać ujawnione znacznie wcześniej.

Ostatnia dobra informacja dotyczącą motocykli Kawasaki jest taka, że japońska firma rozszerza gwarancję na drogowe modele do czterech lat bez limitu przebiegu w całej Europie. Zostaną nią objęte wszystkie motocykle z roku modelowego 2022 oraz 2023, oferowane przez oficjalną sieć Kawasaki w Polsce. Czteroletnia gwarancja składa się z dwóch lat gwarancji podstawowej i dwóch lat gwarancji rozszerzonej Kawasaki K-Care. Dotychczas K-Care było dodatkowo płatną usługą, obecnie będzie bezpłatnie dodawana do każdego nowego motocykla.

Kawasaki Eliminator fot. Kawasaki