Kup skuter Piaggio, a będziesz jeździć za darmo przez rok? Policzyłem, czy promocja się opłaca

Oczywiście polski importer Piaggio mógłby po prostu obniżyć cenę swoich skuterów o kilkaset złotych, ale powiedzmy sobie szczerze: taka oferta brzmiałaby znacznie gorzej. W aktualnej promocji biorą dwie rodziny sporych skuterów Piaggio: Beverly i już słynne trójkołowe MP3. Do każdego dostaniesz przedpłaconą kartę paliwową na stacje BP. Jest na niej 500 zł, które można przeznaczyć na paliwo. W przypadku samochodu to niewiele, ale przy jeździe skuterem, to zupełnie inna historia.

Na początku trochę nie dowierzałem deklaracjom importera i sam policzyłem, jaki orientacyjny dystans można przejechać za obiecaną kwotę takim środkiem transportu. Założyłem podawane przez producenta zużycie paliwa Piaggio MP3 300 na poziomie 3,2 l/100 km i średnią cenę paliwa w woj. mazowieckim wynoszącą 6,5 zł. Po przeprowadzeniu szybkich obliczeń wyszło mi, że 500 zł pozwoli na przejechanie tym wielośladem około 2,4 tys. km. Wielu użytkowników skuterów nie pokona tylu kilometrów przez cały sezon.

W ten sposób Piaggio zwraca uwagę na kluczową zaletę skuterów. Nawet duże, wygodne i szybkie trójkołowe Piaggio MP3 300 jest bardzo ekonomicznym środkiem transportu w porównaniu z każdym samochodem, a i cena zakupu zestawiona z kosztem nowego auta, staje się atrakcyjna. Większością aut nie udałoby się pokonać nawet połowy dystansu za takie same pieniądze, a ogólne koszty eksploatacji byłyby wielokrotnie wyższe. Oszczędzonego przy okazji jazdy skuterem czasu nie da się wycenić, ale też trzeba go wziąć pod uwagę.

Piaggio Beverly fot. Piaggio/Alberto Cervetti

Nawet jeśli promocja nie jest kuszącą, jazda Piaggio MP3 będzie przyjemna

Trójkołowe Piaggio MP3 z homologacją L5e nie bez powodu jest hitem w wielu krajach Europy Zachodniej, zwłaszcza we Włoszech i Francji. Obiektywnie jest drogie, ale w zamian oferuje wyjątkowo stabilne prowadzenie, dobre osiągi, wysoki komfort jazdy i stosunkowo dobrą ochronę przed pogodą. W dodatku nie trzeba mieć prawa jazdy kat. A, żeby jeździć tym naprawdę szybkim skuterem. Już w wersji 300 silnik rozwija moc 26 KM, a moc flagowego Piaggo MP3 530 to aż 44 KM. Jego osiągi zaskoczą większość kierowców samochodów.

Jeśli ktoś jednak obawia się dużych rozmiarów i wysokiej masy Piaggio MP3 albo zniechęca go jego wysoka cena, zamiast tego może wybrać klasyczny, chociaż też spory skuter Piaggio Beverly i również wziąć udział w promocji, kwota przedpłacona na karcie paliwowej BP taka sama, a zużycie paliwa powinno być zbliżone.

To prawda, że za Piaggio MP3 300 trzeba zapłacić około 36 tys., Beverly 300 kosztuje mniej więcej 29 tys., a modele z większymi silnikami są jeszcze droższe. Pięćset złotych na karcie paliwowej obiektywnie nie zrobi dużej różnicy, zwłaszcza że promocji nie można łączyć z oficjalnymi obniżkami cen importera. Jednak to, co wynegocjujecie dodatkowo u dealera, to inna sprawa. Poza tym nawet kiedy wykorzystacie 500 zł na karcie, humor nie powinien się zepsuć, bo wciąż będziecie jeździć nowoczesnym skuterem.