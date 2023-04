Drugi rok szkoleń Ducati Riding Experience w Polsce. Pierwszy trening już w maju

Szkolenia z serii Ducati Riding Experience są organizowane od 2003 roku. Najpierw tylko we Włoszech, potem w kolejnych krajach, a od 2022 roku również w Polsce. Ich celem jest przekazywanie praktycznej wiedzy, poprawa bezpieczeństwa i podnoszenie kwalifikacji motocyklistów jeżdżących Ducati. Powszechnie wiadomo, że użytkownicy motocykli są znacznie bardziej narażeni na niebezpieczeństwo na drodze, a dodatkowo motocykle Ducati mają wyjątkowo wysokie osiągi. Również dlatego regularne treningi na torze powinien być obowiązkiem wszystkich kierowców jednośladów tej marki. Znacznie łatwiej wziąć w nich udział, kiedy zorganizuje je dla nas producent motocykli.

Tegoroczne treningi torowe dla właścicieli Ducati odbędą się w Polsce w dniach 20 maja oraz 17 czerwca. Pierwszy odbędzie się w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy DriveLand w Słabomierzu koło Mszczonowa. Drugi na Autodromie Jastrząb niedaleko Radomia. Majowe szkolenie będzie zorganizowane na podstawowym poziomie, w związku z czym nadaje się dla każdego motocyklisty i każdej motocyklistki. Takich, którzy chcą nabyć nowe umiejętności albo je sobie przypomnieć. W czerwcu 2023 r. odbędzie się trening poziomu drugiego, czyli dla nieco bardziej zaawansowanych motocyklistów. Najlepiej wziąć udział w jednym i drugim.

Szkolenia Ducati Riding Experience w Polsce fot. Ducati Polska

Polskie szkolenia Ducati Riding Experience będą zorganizowane w maju czerwcu 2023 roku

Szkolenia z serii Ducati Riding Experience pozwalają wszystkim Ducatisti w bezpiecznych warunkach i pod okiem profesjonalnych instruktorów podnieść swoje umiejętności, poznać własne ograniczenia oraz co potrafią ich motocykle. Szkolenia DRE to tylko niektóre z imprez klubowych organizowanych lub współorganizowanych przez Ducati Polska. Należą do nich również wydarzenia torowe takie jak Red Track Academy albo imprezy klubowe takie jak Baltic Ducati Weekend na Autodromie Pomorze. Wcale nie jest łatwo uzyskać oficjalną licencję na organizację szkoleń Ducati Riding Experience, bo muszą spełniać wyśrubowane zasady określone przez centralę Ducati. W 2022 roku po raz pierwszy licencja taka została przyznana zewnętrznemu dystrybutorowi.

Poza dwoma treningami, zorganizowanymi przez zespół Ducati Polska w krajowych ośrodkach, odbędzie się również polska edycja wrześniowego treningu DRE Racing Academy zorganizowanego na legendarnym torze wyścigowym Misano World Circuit we Włoszech. Wszystkie szczegóły dotyczące tych wydarzeń można znaleźć w oficjalnym kalendarzu na stronie Ducati Polska. Udział w takich imprezach to zawsze są dobrze wydane pieniądze, bo cenna nauka łączy się tam z dobrą zabawą w bezpiecznych warunkach i otoczeniu. Zwłaszcza początkujący kierowcy jednośladów nie powinni się bać szkoleń zorganizowanych na torze, bo to najbezpieczniejszy sposób podniesienia kwalifikacji. W materiale zostały wykorzystane zdjęcia producenta.