Dwa nowe turystyczne motocykle Harley-Davidson. Ich silniki mają prawie dwa litry pojemności

Amerykański producent motocykli radykalnie zmienia swoją ofertę, ale nie zapomina o miłośnikach klasyki. Dwie nowe potężne turystyczne maszyny to ikony na rynku jednośladów, dlatego ich ewolucję trzeba przeprowadzać ostrożnie. Harley-Davidson CVO Street Glide i CVO Road Glide należą do najbardziej prestiżowej linii tej marki CVO (Custom Vehicle Operations), która charakteryzuje się najlepszym możliwym wykonaniem i wyjątkowym wyposażeniem. Obydwa nowe modele są przeznaczone do turystyki w amerykańskim stylu. W 2023 roku otrzymały nowe owiewki zintegrowane z LED-owym oświetleniem, zmienione silniki, nowe zawieszenie, inny wygląd oraz poprawione multimedia. Dzieła dopełnia nowe atrakcyjne malowanie.

Harley-Davidson CVO Street Glide i CVO Road Glide mają prawie dwulitrowe silniki

Do niedawna największy silnik w ofercie Harleya miał 117 cali sześciennych, czyli 1923 cm3. Nowa jednostka napędowa również należy do rodziny Milwaukee-Eight, ale w kolejnym wydaniu ma pojemność aż 121 cali sześciennych, czyli 1977 cm3. Silnik Milwaukee-Eight VVT 121 trafił do obu prezentowanych modeli.

Pierwszy z nich, Harley Davidson Street Glide to jedna z największych ikon na dwóch kołach. Charakterystyczna owiewka batwing została przeprojektowana na nowo i zintegrowana z kierunkowskazami, ale wciąż przypomina wyglądem najsłynniejsze turystyczne modele Harleya z Electra Glide na czele. To przede wszystkim dzięki inaczej zaprojektowanym owiewkom łatwo odróżnić nowe modele. W przypadku Street Glide jest węższa i została umocowana do przedniego amortyzatora, co oznacza, że porusza się razem z kierownicą.

Drugi model Road Glide ma owiewkę, ze względu na charakterystyczny kształt nazywaną "nosem rekina". Jest szersza i zapewnia lepszą odsłonę przed wiatrem, poza tym została przymocowana na ramie i pozostaje nieruchoma w czasie jazdy.

Harley-Davidson CVO Street Glide i CVO Road Glide różnią się przede wszystkim wyglądem

Pierwszy motocykl pokochają miłośnicy tradycyjnych kształtów w bardziej współczesnym wydaniu. Drugi trochę lepiej nadaje się do dalekiej turystyki. Ze względu na konstrukcję owiewki powinien być mniej wrażliwy na podmuchy wiatru i nie przenosić ich tak bardzo na kierownicę. To może sprawić, że zmęczenie kierowcy po długiej trasie będzie mniejsze. Oba mają spore boczne kufry na bagaż. Tak naprawdę przyszli nabywcy dokonają wyboru na podstawie wyglądu.

Wraz z wprowadzeniem tych zupełnie nowych CVO Street Glide i CVO Road Glide całkowicie przeprojektowaliśmy dwa najbardziej kultowe motocykle Harley-Davidson i na nowo zdefiniowaliśmy granice CVO. Nowe modele CVO Street Glide i CVO Road Glide przełamują schematy i ustawiają poprzeczkę na nowo, aby zapewnić najlepsze wrażenia z jazdy motocyklem Harley-Davidson

— powiedział Jochen Zeitz, prezes i dyrektor generalny firmy Harley-Davidson.

Harley-Davidson poszerza bazę klientów, ale nie chce stracić dotychczasowych

Harley Davidson od pewnego czasu próbuje zadowolić wiele grup nabywców. Wprowadził do swojej oferty model klasy adventure, mniejsze i bardziej plastikowe motocykle o lepszych osiągach, a ostatnio wreszcie zaprezentował w USA drugi elektryczny model LiveWire S2 Del Mar. W ofercie firmy z Milwaukee wciąż jednak pozostają bardzo klasyczne modele: Softail, Lowrider, Fatboy, Heritage Classic oraz właśnie nowe Harley-Davidson CVO Street Glide i CVO Road Glide. Nabywcy mają z czego wybierać i przynajmniej w teorii wszyscy powinni być zadowoleni. Modele Harley Davidson Harley-Davidson CVO Street Glide i CVO Road Glide zostaną oficjalnie zaprezentowane 7 czerwca i wtedy poznamy szczegóły techniczne i ich konstrukcji oraz ceny, ale od razu można rozwiać nadzieje niektórych: nie będą tanie. W materiale zostały wykorzystane zdjęcia producenta.