Parady Ducati na całym świecie. Możesz do nich dołączyć w siedmiu polskich miastach

Kim jest Ducatista? Głupie pytenie: to fan motocykli włoskiej marki Ducati. Już za niecałe dwa tygodnie w sobotę 6 maja 2023 roku odbędzie się najważniejsze wydarzenie w roku dla wszystkich Ducatisti. To światowa impreza organizowana pod nazwą "We Ride As One". O co w niej chodzi? O to, żeby cieszyć się życiem, spotykać z ludźmi o pokrewnych zainteresowaniach, świętować apogeum wiosny, a przede wszystkim jeździć motocyklami jedynej słusznej marki. Parada "We Ride As One" została zorganizowana po raz pierwszy w 2022 roku jako wstęp do imprezy World Ducati Week 2022. Spotkała się z tak entuzjastycznym przyjęciem, że od tej pory jest organizowana rokrocznie.

REKLAMA

Włoskie motocykle Moto Morini już można kupić w Warszawie

Więcej wiadomości dla motocyklistów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Entuzjaści włoskich motocykli z Bolonii zjednoczą się ponownie 6 maja 2023 roku ponad 40 krajach na całym świecie. Wspólnie przejadą ulicami swoich miast, a każdy Ducatista będzie mógł poczuć się częścią zgranej społeczności. Wśród miast na pięciu kontynentach jest też siedem polskich. To Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Gdańsk, Katowice i Toruń. Parady odbędą się też w wielu innych miastach na całym świecie: m.in. w Bolonii, Rzymie, Londynie, Tokio, Dubaju, Rio de Janeiro i Bangkoku.

Spotkania motocyklistów są popularnym zwyczajem, zwłaszcza wśród fanów włoskich marek

Zloty i spotkania motocykli dowolnej marki są znakomitym narzędziem marketingowym, naturalną formą promocji oraz uczciwym sposobem budowania lojalności klientów i prawdziwej społeczności wokół określonych produktów. Nie ma w tym nic złego, a w przypadku włoskich marek takie wydarzenia są wyjątkowo na miejscu. W końcu prawie nikt nie potrafi cieszyć się życiem lepiej, niż mieszkańcy Półwyspu Apenińskiego.

Gwiazda "Szybkich i wściekłych" nie chce jeździć byle motocyklem. Jason Momoa zażądał Harleya

Relacje z zeszłorocznej inauguracyjnej parady w miastach całego świata można obejrzeć tutaj. Jeśli ona nie zachęci właścicieli motocykli Ducati do wzięcia udziału w tegorocznej, nie wiem, co ma innego może to zrobić. Organizatorem polskiej parady "We Ride As One" jest firma Ducati Polska, która zachęca do dodawania przy wszelkich relacjach w społecznościowych mediach wzmianek Ducati oraz Ducati Polska, a także hasztagów #WeRideAsOne #WeAreDucati.

Jeśli natomiast chcecie poznać szczegóły organizacyjne imprezy, skontaktujcie się ze swoim dilerem Ducati. Ich przedstawiciele powinni udzielić wszelkich informacji na temat tego, co wydarzy się 6 maja 2023 roku. Wszyscy dealerzy tej marki z Polski opracowali unikalne programy tego wydarzenia, a na uczestników czeka wiele atrakcji. Weźcie w nich udział i sprawcie, że polskie ulice zabarwią się radością w czerwonym kolorze.