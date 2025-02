Pod Warszawą powstanie kolejna obwodnica, ale nie taka, jak myślisz. Turyści zacierają ręce

Cztery gminy leżące nad Zalewem Zegrzyńskim wspólnie zdecydowały o budowie ringu wokół akwenu, nad którym chętnie wypoczywają okoliczni mieszkańcy oraz turyści. Samorządowcy poinformowali, że prace nad ścieżkami rozpoczną się jeszcze w bieżącym roku, a koniec realizacji projektu nastąpi w 2027 roku. W pierwszej kolejności nastąpi ogłoszenie postępowań przetargowych.

Połowę pieniędzy dokłada Unia Europejska

Projekt ma wsparcie unijne. Podpisanie umowy o dofinansowaniu budowy dróg wokół jeziora miało miejsce w siedzibie Sejmiku Mazowsza w dniu 25 lutego 2025 r. Środki w wysokości 32,5 mln zł pochodzą z Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021–2027. Projekt łącznie pochłonie 65 mln zł. Druga połowa środków to wkład własny beneficjentów.

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Zalew Zegrzyński jest jednym z najpopularniejszych wśród żeglarzy miejsc w pobliżu Warszawy, przyciągając co roku tysiące turystów. Jest szansa, że stanie się równie popularny wśród rowerzystów, i to nie tylko w sezonie letnim. Obecnie trasy rowerowe mają nad Zegrzem ok. 15 km długości. Plan budowy obejmuje powstanie kolejnych 24 kilometrów ścieżek. Na trasie wokół sztucznego zbiornika pojawią się także stojaki i punkty do serwisowania rowerów. Trasa będzie częścią programu Euro Velo 11.

Na takie inwestycje czekają rowerzyści i turyści. Jestem pewien, że gotowa trasa stanie się wizytówką powiatu i jedną z najciekawszych tras rowerowych na Mazowszu. Po raz kolejny dzięki środkom unijnym możemy inwestować w turystykę rowerową

– powiedział Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.

Turystyka rowerowa na Mazowszu jest coraz bardziej popularna, a dzięki powiększającej się sieci ścieżek rowerowych jest też coraz bezpieczniejsza. Dzięki unijnemu wsparciu na całym Mazowszu powstały już setki kilometrów nowych tras rowerowych, m.in. w Pomiechówku, Józefowie, gminie Jabłonna, Leszno, Stare Babice, a także w Wyszkowie czy Płocku.

Koncepcja ścieżki rowerowej wokół Zalewu Zegrzyńskiego Fot. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

24 kilometry ścieżek w czterech gminach

W gminie Nieporęt ścieżki rowerowe powstaną wzdłuż ulicy Wczasowej między ulicami Główną a Spacerową, wzdłuż ulicy Wojska Polskiego między stacją benzynową a włączeniem w istniejącą ścieżkę w Białobrzegach, wzdłuż zapory bocznej Zalewu Zegrzyńskiego między ulicami Główną a Wczasową, wzdłuż ulicy Warszawskiej między ulicami Zegrzyńską a Rybaki i wzdłuż rzeki Narew (wał) na odcinku od ul. Rybaki do granicy gminy Nieporęt z gminą Wieliszew.

Z kolei w gminie Radzymin będą wybudowane: ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Wołomińskiej na odcinku od ronda S8 do granicy z gminą Wołomin; ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Armii Krajowej w Radzyminie; ścieżka rowerowa w ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Pólko w Nadmie do granicy z Markami, a także ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Mazowieckiej w Starych Załubicach do miejscowości Ruda.

W gminie Serock drogi rowerowe powstaną w ciągu drogi wojewódzkiej 632 od granicy z gminą Wieliszew do Ludwinowa Dębskiego, w ciągu drogi krajowej nr 62 na odcinku Serock – Wola Kiełpińska, a także w ciągu drogi krajowej nr 62 – odcinek Łacha. Natomiast w gminie Wieliszew ścieżki pieszo-rowerowe będą wybudowane wzdłuż ul. Modlińskiej – od skrzyżowania ul. Baczyńskiego z ul. Modlińską do stacji Wieliszew centrum, wzdłuż zapory bocznej Zalewu Zegrzyńskiego na odcinku od ul. Bobrowej w Wieliszewie do ul. Rybaki w Zegrzu.