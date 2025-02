Budowa pętli wokół Jeziora Żywieckiego. Trasa ta będzie gratką dla rowerzystów

Jezioro Żywieckie będące sztucznym zbiornikiem wodnym utworzonym na rzece Sole, jest nie tylko ważnym obiektem przyrodniczym, ale także rekreacyjnym. Akwen stanowi jedną z popularnych atrakcji turystycznych na południu Polski. Aktualnie w pobliżu linii brzegowej zbiornika oraz w jego okolicach brakuje wytyczonych tras rowerowych. Bezpieczne ścieżki dla cyklistów mają się jednak pojawić, a wszystko za sprawą projektu o nazwie "Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim".

REKLAMA

Zobacz wideo

Dofinansowanie budowy ścieżek środkami z UE

Jak wylicza portalsamorzadowy.pl, do zbudowania jest około 40 kilometrów tras rowerowych, a realizacja projektu ma kosztować około 177 mln zł. Projekt budowy wygodnych tras wspiera Unia Europejska, która przekazała na ten cel 150 mln zł. Resztę środków wyłożą samorządy. Za inwestycję odpowiadają Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu i samorządy Żywca, Czernichowa i Łodygowic.

O pierwszym postępowaniu przetargowym w sprawie wyczekiwanych ścieżek, poinformowała Gmina Łodygowice. W ramach prac ma powstać droga pieszo-rowerowa wzdłuż brzegów Jeziora Żywieckiego w miejscowości Zarzecze (w korytarzu RTR 614), a także budowa obiektów inżynierskich w ciągu drogi pieszo-rowerowej w Zarzeczu. Potencjalni wykonawcy mogą składać oferty do 14 marca 2025 r.

Zbudowanych ma zostać 40 km tras rowerowych

W ramach projektu "Rozwój zeroemisyjnej mobilności nad Jeziorem Żywieckim i Międzybrodzkim" powstanie m.in. regionalna trasa rowerowa nr 611 o nazwie Velo Soła. Jej część z Rajczy do Jeziora Żywieckiego została już zbudowana. Następnie rowerzyści pojadą wokół tego zbiornika i wzdłuż Jeziora Międzybrodzkiego, a dalej w kierunku północnym. Ścieżka ta połączy się z Wiślaną Trasą Rowerową w okolicach Oświęcimia.

Trasa numer 614 o nazwie Velo Beskid poprowadzi z Przełęczy Salmopolskiej w Szczyrku, przez Buczkowice, Łodygowice, Łękawicę, Gilowice i Ślemień aż do granicy z województwem małopolskim. Trasa Velo Koszarawa o numerze 615 będzie wytyczona z Żywca do Jeleśni i Koszarawy. Trasa numer 17 ominie Jezioro Żywieckie od zachodniej strony, poprowadzi wzdłuż rzeki Soły przez miejscowości Wieprz, Węgierska Górka i Milówka, skręcając do Istebnej i prowadząc do granicy z Czechami.