Tak rowerzyści powodują wypadki. Grzech główny dotyczy pierwszeństwa przejazdu

O bezpieczeństwie na drogach, ścieżkach rowerowych i chodnikach piszemy więcej na stronie głównej gazeta.pl. I nie chcemy tu nikogo obwiniać ani wskazywać palcem. Policyjny raport o wypadkach traktujemy jako wskazówkę, jak unikać wypadków. Jeśli ktoś chciałby wykorzystać ten materiał do atakowania rowerzystów, to przytoczymy na początku pewną statystykę. Policja podaje, że w 2022 r. doszło do 3 685 wypadków z udziałem rowerzystów, z czego oni sami byli winni w 1 304 przypadkach. Kierowcy osobówek spowodowali 1 831 z nich, a więc znaczniej więcej. Skupmy się dzisiaj na poprawie bezpieczeństwa, a nie świętej wojnie.

Jak do wypadków doprowadzają rowerzyści?

Zawsze na Moto.pl powtarzamy, że mamy na drodze jeden wspólny cel - dotrzeć bezpiecznie do celu. Kierowcy, rowerzyści, motocykliści czy piesi. Nieważne. Dlatego na drogach trzeba ze sobą współpracować, żeby były jak najbezpieczniejsze. Odpowiadamy za to wszyscy. I skorzystamy na tym wszyscy. Złe i groźne zachowania powinni eliminować wszyscy. Kierowcy, rowerzyści i piesi. Nie możemy się pozbyć wrażenia, że czasem wystarczy tylko trochę zwolnić, żeby nie doszło do tragedii. W przypadku kierowców i rowerzystów w statystykach zawsze pojawia się nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu i nadmierna prędkość.

W zeszłym roku rowerzyści przyczynili się do powstania 1 304 wypadków, w których zginęły 72 osoby, a 1 286 osób doznało obrażeń ciała. Policja podaje, że w porównaniu z 2021 r. było więcej więcej: wypadków o 83 (+6,8 proc.) i osób rannych o 88 (+7,3 proc.), ale spadła liczba zabitych o cztery osoby (-5,3 proc.). Najczęstsze przyczyny wypadków z winy rowerzystów:

nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu - 394 wypadki,

niedostosowanie prędkości do warunków ruchu - 204 wypadki,

nieprawidłowe wykonywanie manewru skrętu - 137 wypadków,

nieprawidłowe zachowanie wobec pieszego - 98 wypadków,

nieprawidłowe wymijanie - 94 wypadki.

Policja wskazuje na coś jeszcze. To starsi rowerzyści powinni szczególnie uważać

Z analizy wieku sprawców - rowerzystów wynika, ze największe zagrożenie powodują osoby starsze. Rowerzyści powyżej 60 roku życia, byli sprawcami 309 wypadków (23,7 proc. ogółu wypadków spowodowanych przez rowerzystów), zginęły w nich 34 osoby (47,2 proc.), a 286 zostało rannych (22,2 proc.)

- komentuje policja w swoim raporcie. Dużą liczbę wypadków powodują osoby w wieku 40-59 lat. Z ich winy doszło do 303 wypadków (23,2 proc.), zginęło 25 osób (34,7 proc.), a 289 zostało rannych (22,5 proc.). Dla porównania ci najmłodsi i wydawałoby się najbardziej szaleni użytkownicy jednośladów są znacznie bezpieczniejsi na drodze. Nastolatkowie w wieku 15-17 lat doprowadzili w zeszłym roku do 69 wypadków, a młodzi dorośli w wieku 18-24 do 76. W sumie z winy tych grup zginęły cztery osoby. To ciekawa statystyka. W przypadku kierowców ci najmłodsi powodują zauważalnie dużo wypadków. U rowerzystów trend jest odwrotny.

O rowerzystów trzeba dbać (i sami o siebie też muszą dbać), bo liczba wypadków rośnie

Mimo że sezon się kończy, to i tak warto pochylić się nad bezpieczeństwem rowerzystów. Ostatnio drogowe statystyki dają powody do zadowolenia, a nasze drogi konsekwentnie stają się bezpieczniejsze. Poza jedną rubryką... W 2022 r. miało miejsce dokładnie 3 685 wypadków z udziałem rowerzystów. Zginęło w nich 170 rowerzystów, rany odniosło 3 356 osób (3 344 kierujących rowerami i 12 pasażerów). W porównaniu do 2021 r., zwiększyła się liczba takich wypadków się niestety zwiększyła o prawie pięć procent. Trzymamy kciuki, by 2023 r. okazał się lepszy. Inne statystyki z policyjnego raportu raczej spadały, a polskie drogi stawały się bezpieczniejsze.

Dlatego warto apelować i nagłaśniać takie liczby. Rowerzyści również powinny pamiętać, że wiele na drodze zależy od nich, a czasem trzeba po prostu odpuścić. Za dużo jest wypadków z powodu nieustąpienia pierwszeństwa czy nadmiernej prędkości. To dwa błędy, które wcale nie jest trudno wyeliminować. Trzeba tylko jechać rozsądniej, a czasem zwolnić. Tylko tyle.